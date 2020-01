Tízgólos Fradi-siker a női kézi-BL-ben

A Ferencváros 33-23-ra legyőzte a román CSM Bucuresti csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája középdöntőjének első fordulójában, szombaton Érden.

Elsöprő kezdést produkált a Ferencváros, amely a 13. percben már 9-2-re vezetett. A két csapat támadójátéka és védekezése között egyaránt nagy különbség volt, a házigazdák rendkívül hatékonyan lőttek és keményen, pontosan védekeztek, írja az MTI a mérkőzésről.

Az FTC minden posztról eredményes volt, ezzel széthúzta ellenfele védőfalát. A román csapat mindennel megpróbálkozott, már az első félidőben elkezdték levinni a kapust nem emberhátrányos helyzetben is, hátha az így kialakuló emberfölény eredményt hoz, de inkább a Fradinak teremtettek ezzel plusz helyzeteket, és a magyar csapat 14-5-re el is húzott. Innen a románok ugyan minden gólra válaszoltak, de a szünetre így is megmaradt a kilencgólos különbség (19-10).

A második félidőben Bíró Blanka védéseinek köszönhetően nőtt még tovább az FTC előnye, így az is belefért, hogy a 49. perc után kicsit kiengedjenek. Ekkor egy időkérés rázta őket újra össze, így a végére is megmaradt a 10 gól különbség (33-23), amivel először győzték le a 2018-ban BL-bronzérmes bukaresti csapatot.

A mezőny legeredményesebb játékosa Schatzl Nadine volt nyolc góllal. Csapattársai közül Klujber Katrin hétszer, Háfra Noémi ötször talált be. A vendégek közül Cristina Neagu hét, Andrea Lekic hat góllal zárt. A Ferencváros jövő vasárnap a dán Esbjerg otthonában folytatja szereplését a BL középdöntőjében, a Győr vasárnap fogadja a francia Brestet.

A csoport állása: 1. Metz HB (francia) 8 pont, 2. Esbjerg (dán) 6, 3. Vipers Kristiansand (norvég) 5 (151-150), 4. Rosztov-Don (orosz) 5 (126-125), 5. Ferencváros 3 (136-146), 6. CSM Bucuresti 3 (113-126)

Eredmény, középdöntő, 1. forduló, 1. csoport