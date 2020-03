Sterbik: A szegediek oroszlánként fognak küzdeni

A Telekom Veszprém 40 éves kapusa, Sterbik Árpád az SzPress Hírszolgálatnak arról nyilatkozott, mi vár rájuk a szezon hátralévő részében. A világbajnok kapus a szakmai stáb tagja marad jövőre.

„A négyes döntőbe jutásért mindig is foggal-körömmel kellett küzdeni, és a Kölnbe vezető út most is buckásnak ígérkezik. Először is a mindig is kellemetlen ellenfélnek számító lengyel Orlen Wisla Plockot, az ex-veszprémi Xavi Sabaté mester egyre erősebb csapatát kell megakadályoznunk a továbbjutásban.”