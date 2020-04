Fazekas Nándor 43 évesen abbahagyja a kézilabdázást

A magyar kézilabda-válogatott egykori kapusa, Fazekas Nándor 43 évesen befejezi játékoskarrierjét.

A sokáig a Veszprémben is védő Fazekas 2015 óta a Balatonfüred NB I.-es csapatában játszott, de most egy térdsérülés is arra kényszeríti, hogy felhagyjon a játékkal.

Fazekas közel húsz évig játszott a válogatottban, 1998 és 2017 között 237 meccsen lépett pályára. A legnagyobb klubsikereit a Veszprémmel érte el, nyolc magyar bajnokságot és hét Magyar Kupát nyert csapatával, 2002-ben Bajnokok Ligája-döntő is játszott. A német Gummersbachhal pedig EHF-kupát nyert.

Legnagyobb meccsét saját bevallása szerint a 2003-as világbajnokságon játszotta, amikor a válogatott kétszeri hosszabbítás után győzte le Jugoszláviát.

Fazekas azt mondta a Sportplatznak, hogy szeretné már átadni a terepet a fiataloknak, de mentorként, kapusedzőként továbbra is a sportágban maradna.