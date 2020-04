A Mol-Pick Szeged igazgatója több empátiát várna a játékosoktól

A koronavírus-járvány okozta váláság miatt sokkal nagyobb empátiát várna el a Mol-Pick Szeged játékosaitól Dr. Szűcs Ernő Péter, a kézilabdacsapat ügyvezető igazgatója. Erről, és a sportág jelenlegi helyzetéről a Sport TV Kézivezérlés Extra című műsorában beszélt.

Elnökünk, dr. Szűcs Ernő Péter volt a Sport TV Kézi vezérlés műsorának vendége. A műsor házigazdái, Ágai Kis András és Borsos Attila beszélgettek vele.https://t.co/7iOezJlR9d — MOL-PICK SZEGED Handball (@pickhandball) April 4, 2020

Szűcs elmondta, hogy még a 2008-as gazdasági világválság idején sem volt olyan súlyos a helyzet, mint most, ugyanis a járvány miatt nem lehet mérkőzéseket rendezni, a játékosak nem tudják végezni azt a feladatukat, amiért a klubhoz szerződtek. Szerinte most a sportban is mindenkinek össze kellene fognia, és ennek hiánya miatt némi csalódottságot érez a játékosok hozzáállása miatt.

Vannak pozitív, és vannak negatív példák, ám sokkal nagyobb empátiát várnék el mindenkitől ebben a helyzetben. Maradjunk annyiban, hogy a játékosoknak túl sok súgójuk van, és ebből fakadóan nem olyan megállapodás született, amelyet én jónak tartok

– mondta Szűcs, aki a fizetéscsökkentés mértékére utalt. Először a gazdasági károk felmérése történt meg a klubnál, és ezután ültek tárgyalóasztalhoz a kézilabdázókkal. A klubvezetők 30 százalékos csökkentést javasoltak, rögzített euró árfolyamon, amire egy ellenajánlat érkezett a játékosoktól, akik a fizetésük 20 százalékáról szerettek volna lemondani. Végül a kettő között sikerült megállapodni.

„Mi 30 százalékot kértünk, és miután jelentős az árfolyamveszteségünk is, ezért szerettük volna annak egy fix összegben való megállapítását. Ehhez képest a játékosok előbb 20 százalékot mondtak, majd egyezkedés után 25 százaléknál tartunk, mert nem járultak hozzá az árfolyam fixálásához. Úgyhogy ezért mondtam, hogy nagyobb empátiát várnék el tőlük” – mondta az igazgató, aki példaként a Barcelonát hozta fel, ahol 70 százalékkal csökkentették a játékosok bérét, miközben Szegeden pár százalékon menet a huzavona.

Majdnem elnézést kellett kérni, hogy meg akarjuk tartani ezt a klubot. Még nincsenek aláírva a szerződések, de nyilvánvalóan egységesek lesznek. Ez a módosítás csak a játékosokra és a szakmai stábra vonatkozik. Nagyobb szolidaritást, felelősségteljesebb gondolkodást várnék el a sportolóktól

– mondta Szűcs, aki hozzátette, hogy a szakmai stáb rugalmasabb volt ebből a szempontból. Szerinte a játékosoknak rá kéne jönniük, hogy a klub nem azért próbál költségeket csökkenteni, mert ezzel nyerészkedni akar, hanem azért, mert meg akarják hosszabbítani a csapat egy bizonyos szinten való tartását.

Szerinte az elmúlt évek felelős gazdálkodásnak köszönhetően a Mol-Pick Szegednek olyan tartalékai vannak, amelyekkel ezt a válságot is átvészelhetik.

„Egy menedzser sem hívott fel minket, hogy miben tudnak segíteni. A szezon elején a számláik benyújtásakor sokkal nagyobb aktivitás mutatkozik a részükről. Ez azért is furcsa, mert mindig azt hallani, hogy ők milyen érdekeket képviselnek”

– mondta az igazgató a játékosügynökökről, akiktől szintén több támogatást várna.

A Szegedet sem az Európai Kézilabda Szövetség (EHF), sem a Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) sem kereste eddig, csak a közleményekből és az újságokból értesültek a halasztásokról, időpont-módosításokról.

„Ne hozzuk a magyar kézilabdát olyan helyzetbe, hogy a kis kluboknak el kelljen küldeniük a játékosaikat!”

– mondta Szűcs, aki szerinte a kisebb kézilabdacsapatokat központilag kellene támogatni, mivel az ő működésük sokkal inkább veszélyben van.

