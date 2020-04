Minden felnőtt játékosával szerződést bontott az érdi kézicsapat

Anyagi okok miatt minden felnőtt korú játékossal szerződést bontott az Érd kézilabdacsapata, mondta el Szabó Edina vezetőedző az Érd FM-ben szerdán.

Az már korábban kiderült, hogy Janurik King és Kisfaludy Anett a Ferencvároshoz igazolnak, most pedig az is biztos lett, hogy a külföldi és a magyar válogatott játékosok is távoznak: szerdán Bízik Réka, Julie Foggea, Gávai Szonja, Markéta Jerábková, Kiss Nikoletta, Jovana Kovacsevics, Katarina Krpez-Slezák, Jelena Lavko, Schatzl Natalie, Szabó Laura, Termány Rita és Tóth Gabriella szerződését is felbontották. A 2012-es évben a világ legjobb kézilabdázójának megválasztott brazil Alexandra do Nascimento pedig visszavonul – írja az MTI.

Az érdieknek jelenleg három fiatal játékosuk – Király Réka, Landi Gabriella és Simon Armilla – maradt, akik idén kettős engedéllyel Budaörsön szerepeltek.

A Magyar Kézilabda Szövetség eredményhirdetés nélkül befejezettnek nyilvánította a 2019/20-as szezont a koronavírus-járvány miatt. A nemzetközi kupasorozatokba a 2018/19-es idény végeredménye alapján nevezhetnek a csapatok, de – Szabó Edina elmondása szerint – ezzel az érdiek anyagi okok miatt nem kívánnak élni.

A szakvezető hozzátette, az ő szerződése további egy évig érvényes, ezért segítőjével, Rácz Mariannal együtt szeretne a klubnál maradni. A csapatnál az önkormányzati támogatás miatt már korábban bizonytalanná váló helyzetet az Index is bemutatta.