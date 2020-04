A világbajnok magyar ápolónő a francia frontvonalban küzd a koronavírus ellen

Fotó: Szabó Melinda

A korábbi kézilabdázó, Szabó Melinda 2003-ban a francia válogatottal lett világbajnok. 1998 óta az országban légióskodott, ott ismerte meg későbbi férjét, és mivel nem került be az 1995-ös világbajnoki ezüstérmes, sem az 1996-os olimpiai bronzérmes magyar csapatba, a francia karrier alatt országot váltott. Életéről ebben az interjúban olvashatnak.

A franciáknak akkoriban nem volt balkezes átlövőjük, bekerült a csapatba, amelyik első nagy sikerét Magyarország ellen érte el a 2003-as zágrábi világbajnoki döntőben. A 32-29-es francia győzelemből Szabó hat góllal vette ki a részét. A 2004-es olimpián tagja volt a negyedik helyezett csapatnak. Akkor be is fejezte aktív pályafutását, már a játékok alatt várandós volt gyermekével.

Szabó ápolónőként dolgozott a Franciaországhoz tartozó, de az Indiai-óceánon, Madagaszkártól keletre található Réunion szigetén, ahol tíz éven át az intenzív gyerekosztályon volt. Miután tavaly visszaköltözött a kontinensre a gyerekeivel, a lille-i kórházban is a gyerekosztályon kapott munkát. A koronavírus-járvány miatt ő is átkerült a frontvonalba.

„Április elején minden a feje tetejére állt, felkészültünk arra, hogy nemcsak gyerekeket, hanem felnőtteket is fogadunk az osztályunkon. Előkészítettük a koronavírussal fertőzött felnőtteknek is a helyeket. Nem mondom, hogy soha nem sírtunk, miközben gyerekeket ápoltunk és mentettünk meg. Most egészen más jellegű a kihívás, keménynek kell lenni most is. A sportmúlt abban lehet segítségemre, hogy a meccsek miatt nagy nyomás alatt voltunk, ahogy most is. Sok erőt kívánok a hazai egészségügyben dolgozóknak" – mondta az Indexnek.

Fotó: Szabó Melinda Szabó Melinda szemüvegben

Szabó szeptembertől edzősködik is, a 15 éves korosztály mellett asszisztens. Franciaországban már több mint 15 ezren haltak meg a járványban, és 143 ezernél is több a regisztrált esetek száma.