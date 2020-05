Felhasznált bennünket a politika, nem jó ezzel szembesülni

Az októberben megválasztott ellenzéki polgármester, Csőzik László a múlt héten az érdi kézilabdáról úgy írt a Facebookon, mint ahol a közpénz dézsmálása, a szivattyúzása zajlik.

Nem volt előzmény nélküli az írása,

már februárban már jelezte, hogy járdára és csatornázására költ inkább, mint hogy 700 milliót a klubnak adjon.

Korábban megpróbálta Mészáros Lőrincet behúzni szponzornak, ha már a városban elég sok közbeszerzést nyert el. Úgy tűnik, nem járt sikerrel.

Kevéssel a polgármester írása előtt már a játékosok szerződéseit felmondták, kevéssel az írás után pedig Szabó Edina vezetőedzőnek, valamint Rácz Marianne sportigazgatónak is felmondtak.

A klub honlapjáról tudjuk mi is, mi történt, mert hivatalos iratokat azóta sem vehettünk kézhez. Sokféleképp lehet elválni, mi érthetetlenül ezt kaptuk, az elvárható minimumra sem voltunk érdemesek, noha a legjobb tudásunkat tettük bele a munkánkba

– így kezdte az Indexnek a korábbi válogatott kapus, Rácz Mariann.

Őket azért is lepte meg a polgármester írása, mert volt olyan találkozó Csőzikkel a választási győzelme után körülbelül két héttel, amikor azt az ígéretet kapták a csapattal egyetemben, hogy minden megy tovább, ahogy eddig, sőt, már BL-álmokat szövögettek, mert új szponzorok bevonásáról is szó esett.

„Akkor is csak pislogtunk, de persze örültünk, nem akartunk hinni a fülünknek, hiszen vannak a sportban realitások. Mint ahogy most is pislogunk, és nem akarunk hinni a fülünknek.

Teljesen érthetetlen, miért akarnak lerombolni egy viszonylag rövid idő alatt jól felépített brandet. 10 éve érkeztünk ide Edinával, a csapat akkor jutott fel az élvonalba.

Azóta hatszor voltunk harmadikok, megfordultunk a Magyar Kupa fináléjában. A csapat eközben nemzetközileg is jegyzett lett. Megértettük, elfogadtuk az érvet, hogy nem kell a dobogóért harcban lenni, a bennmaradás lesz a cél, új lesz a koncepció. Ehhez is a nevünket adtuk volna, nem áll messze tőlünk fiatal játékosok felépítése és menedzselése, Szabó Laura innen lett válogatott, innen került be a világbajnokságon is játszó csapatba. Janurik Kinga velünk érkezett 10 éve, sorolhatnánk a Érdből a válogatottságig jutó játékosokat. Szakmailag lehetetlen, hogy csak helyi, junior korú játékosokkal tűzzünk ki NB I.-es célokat. Ez akár veszélyes is lehet, hiszen esetleg súlyos sérüléseknek tennénk ki őket, a nagyarányú vereségek sem éppen közönségcsalogatók.”

Korábban a stratégia az élvonalra, az európai kupákban 8 éven át megszakítás nélkül szereplő csapat mellett a tömegbázisra épülő utánpótlás nevelése volt, amely különböző unikális programokkal, a fiataloknak egyre több, a kézilabdához kötődő lehetőséget is nyújtott. Rácz és Szabó Edina a polgármester személyes felkérésére több szakmai tervet is készített a folytatásra, ezeket mind látta is.

Elmondása szerint Rácz hívta fel Csőzik figyelmét arra, ha megszűnik a magas szintű kézilabda, az súlyos veszteségeket okozna az utánpótlás csapatok fenntartásában, valamint a városi brand leépítésének vannak anyagi és szakmai konzekvenciái is.

Úgy érzi, a város marketingjének sokat adott a kézilabda. A 2013-ig hat éven át zárva levő, üresen tátongó Érd Arénát a kézilabdának köszönhetően sikerült megtölteni élettel. Közösségi élményt adtak a fiataloknak, volt például egy rózsaszín síp elnevezésű kezdeményezésük, aminek lényege: azok a játékosok, akik nem tudnak vagy akarnak a legmagasabb szinten játszani, ne szakadjanak el a sportágtól, belőlük játékvezető vagy versenybíró, akár statisztikus lehet, ott ülhetnek a zsűriasztalnál, a sportágban maradhatnak.

A szakmai stábnak ahhoz nem is lehetett köze, hogy a 2Rule-lal állapodnak meg vagy más sportszergyártóval a klub vezetői, és arra sem volt rálátásuk, kinek a lakásában, mennyiért laknak a játékosok.

„Az előre meghatározott bérkeretet egyszer sem feszítettük túl, addig nyújtózkodtunk, ameddig a takarónk ért. Nem igazoltunk olyan játékost, aki felesleges lett volna. Nem tudunk róla, hogy kifogásolták volna a klub gazdálkodását, hiszen az erről szóló dokumentumokat elfogadta a városi közgyűlés, a mindenkori felügyelő bizottság tagjai, és a köztük szavazó jelenlegi polgármester úr még ellenzékben. Egy jó játékosnak ára van, meg kell fizetni, de nem volt pazarlás. Azt, hogy a városi közgyűlés által megválasztott, vagy visszahívott ügyvezetőkkel mi és hogyan történt, azt nem szeretném véleményezni, mert mi a szakmáért feleltünk, nem politizálunk. Egyre inkább az a helyzet, hogy a politika felhasznált bennünket, a csapat tagjait. Ezzel nem jó szembesülni, ezen a pályán idegenül mozgunk”– összegzett a Vasassal és a Hypóval játékosként hétszeres BEK-győztes Rácz.

Az Érd azt még nem jelentette, milyen szakmai stábbal vág neki a következő szezonnak.

