21 éves kézilabdás nem kereshet többet egymillió forintnál

A Magyar Kézilabda Szövetség (MKSZ) elnöksége teljes konszenzussal hozott döntéseket az utánpótlás korú játékosok jövedelméről, ami június elsejével hatályba is lépett.

Az volt a szabályozási szándék mögött, hogy a tehetséges játékosok, amikor klubot választanak, a játék-, valamint a fejlődési lehetőségüket helyezzék előtérbe, ne pedig a kereseti lehetőséget. Ne válasszák csak azért a legfontosabb éveikben a kispadozást, mert a legjobb csapatoknál jól kereshetnek, miközben fontos évek esnek ki, és megtörhet a felívelésük.

Az irányelvek:

20-21 éves játékosok munkabére minimum a mindenkori minimálbér (jelenleg 161 ezer forint), maximuma annak a duplája.

20-21 éves játékosok megbízási díja maximum bruttó egymillió forint.

Ha felnőtt játékengedéllyel rendelkezik, akkor a minimálbér 3,5-szerese a megbízási díj.

Amatőr sportoló évente nem kaphat többet egymilliónál.

A nőknél jövőre vezetik be ezt a rendszert, a férfiaknál már érvényes. Értelemszerűen a 21 éveseknél fiatalabbakra is ez vonatkozik. Az MKSZ szankcionálni fogja, ha ezt a klubok nem tartják be, fegyelmi eljárás indulhat ellenük.