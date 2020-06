Visszavonul a győri kézis világsztár, kiakadtak a BL-döntő törlése miatt

Nehéz elfogadni az Európai Kézilabda Szövetség (EHF) pénteki döntését, amellyel törölték a női Bajnokok Ligája budapesti négyes döntőjét a koronavírus-járvány miatt, mondta Bartha Csaba, a Győri Audi ETO KC elnöke. "Tudjuk, hogy az egészség mindennél fontosabb, mégis nehéz elfogadni ezt a döntést. Bízunk benne, hogy kellően átgondolt és megfontolt volt az európai szövetség részéről" - nyilatkozta hétfőn.

Borzasztóan nehéz nyugodt lelkiállapotban megfogalmazni, szavakkal leírni, hogy mennyire csalódottak - nemcsak a klubvezetők, hanem elsősorban a játékosok - a torna elmaradása miatt, mondta. "Ez nemcsak sportszakmai, hanem anyagi értelemben is rendkívül nehéz. Nagyon bízom benne, hogy nem lesz kihatással a következő szezonra, bár úgy gondolom, sportszakmai értelemben is újratervezésre van szükség. Nem mindegy, hogy az új szezon egyáltalán hogyan fog elindulni, és emiatt a nyári felkészülésnek is át kell alakulnia".

Az európai szövetség (EHF) március 25-én úgy döntött, hogy május 8-9. helyett szeptember 5-6-án rendezik a női BL budapesti négyes döntőjét, majd április 24-én közölték: vizsgálják annak a lehetőségét, hogy a negyeddöntőket meg lehet-e rendezni szeptember 3-án, ugyancsak a magyar fővárosban, vagy októberre halasszák-e a tornát úgy, hogy a negyeddöntőket törlik, a négyes döntőben pedig a két középdöntő-csoport első két-két helyezettje, vagyis a címvédő Győri Audi ETO KC, a francia Metz HB és Brest Bretagne, valamint a dán Esbjerg HB léphet pályára.

"Furcsállom, hogy a járvány csúcspontján csak halasztásokról hozott döntést az EHF, most azonban, tíz héttel a döntő előtt véglegesen törölte. Arról sem esett szó, hogy miért nem lehetett a későbbi, októberi időpontban megrendezni a finálét" - fogalmazott a győri klub honlapján Bartha Csaba. Azt is furcsállja, hogy egy héttel az eltörölt négyes döntő időpontja után elrajtolhat az új szezon.

A törlésről szóló döntés hatással van a Győri Audi ETO KC játékoskeretére is, Katarina Bulatovic ugyanis csak a négyes döntő miatt vállalt még néhány hónapot, ezért most úgy döntött, befejezi pályafutását. A klub és a játékos közösen megegyezett, hogy a szerdától érvényes szerződése mégsem lép hatályba.

"Nagyon rosszul érintett a négyes döntő törlése. Azért döntöttem a hosszabbítás mellett, hogy méltóképpen fejezzem be a karrieremet. Sajnos, azzal, hogy nincs a budapesti döntő, már nincs értelme tovább folytatnom" - nyilatkozta a 34 éves jobbátlövő. A montenegrói kézilabdázó két szezonban szerepelt a győrieknél, először a 2013/14-es, majd a 2019/20-as idényben. Hat évvel ezelőtt bajnokságot, Magyar Kupát és Bajnokok Ligáját is nyert, 72 tétmérkőzésen kétszáz gólt szerzett a magyar együttesben.

Bulatovic négyszeres BL-győztesként, magyar, dán, román, orosz és montenegrói bajnokként, magyar, orosz és montenegrói kupagyőztesként, KEK-győztesként, valamint Európa-bajnokként és olimpiai ezüstérmesként vonul vissza. (MTI)