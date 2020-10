Puskás Petivel ültettek fákat a 2022-es hazai kézi-Eb szervezői a környezetvédelem jegyében

A Pest megyei Kosd település adott otthont október 29-én az EHF EURO 2022 és a WWF Magyarország közös környezetvédelmi kezdeményezése nyitóeseményének. Az erdősáv-rekonstrukció a DO MORE program része. A program célja a sportesemény környezeti lábnyomának csökkentése. A mostani akció keretében fákat ültetett Kosdon Puskás Péter énekes, színész és Follow Anna, a közösségi média népszerű szereplője is.

2022 januárjában Magyarország és Szlovákia közös rendezésű férfi kézilabda-Európa-bajnokságnak ad otthont.

Az Eb hazai szervezői egy teljesen új koncepcióval készülnek a tornára: a cél, hogy az Európa-bajnokság közösségi és fesztiválélményt nyújtson, valamint minél több embert megmozgasson, korosztálytól függetlenül.

Ezt takarja a Watch Games. See More. szlogen és brand, amely nemcsak gasztronómiai, kulturális és szórakoztató programokat kínál, hanem környezetvédelmi kezdeményezéseket is. A szervezők nagy hangsúlyt fektetnek a társadalmi felelősségvállalásra, a fenntarthatóságra, ennek érdekében dolgozták ki a DO MORE programot. A program egyik kiemelt célja (a szelektív hulladékgyűjtési, az újrahasznosítási akciók mellett), hogy a

lehetőségekhez mérten csökkentik az Európa-bajnokság szén-dioxid-lábnyomát – egy még zöldebb jövő érdekében.

A WWF Magyarország felmérte az Eb-n részt vevő csapatok utazásának szén-dioxid-kibocsátását, melyet körülbelül 185,5 tonna egyenértékre becsült. Ezt a karbonlábnyomot kívánják ellensúlyozni az élőhely-rekonstrukciós programjukkal. Céljuk a természetes élőhelyek kiterjedésének növelése, ökológiai hálózatok kialakítása, a biodiverzitás megőrzése úgy, hogy közben egy település villámárvíz-fenyegetettségét is csökkentik.

Az együttműködés keretében a Pest megyei Kosd településen ültettek fákat, az élőhelyfejlesztés néhány évtized alatt képes elnyelni az említett szén-dioxid-kibocsátást.

Emellett a monoton agrártájba ékelődött fás sávok búvóhelyet nyújtanak sok fajnak, élőhelyfolyosóként funkcionálnak, valamint az erózióvédelem és a mikroklíma-szabályozás tekintetében is eredményeket érnek el.

Dr. Bíró Szabolcs, az Európa-bajnokság szervezőbizottságának vezetője így vélekedett a WWF Magyarországgal és Kosd településsel kialakított együttműködésről: „Első perctől kezdve kiemelt fontosságú volt az Európa-bajnokság környezetre gyakorolt hatásának vizsgálata. Egy világszintű sportesemény tömegeket mozgat meg, ezáltal nagyon sok ember figyelmét hívhatjuk fel a környezet megóvásának fontosságára.

Példát kell mutatnunk, hogy igenis lehet környezettudatosan nagyszabású eseményt rendezni. Ennek érdekében hiteles programokban és hiteles partnerekkel működünk együtt, ilyen a WWF Magyarország is. Több mint egyéves együttműködésünknek pedig egy kiemelten fontos része a kosdi faültetés.”

Az eseményen részt vett Puskás Péter énekes és színész, aki az Indexnek adott nyilatkozatában a környezetvédelemmel, valamint a kézilabdával való kapcsolatáról is mesélt. „Talán mondhatom, hogy rutinos faültető vagyok, mert a barátaimmal közösen van egy egyesületem, ahol ezzel foglalkozunk. Mindannyian szeretjük a természetet, így nem idegen számomra ez a terület.

Örömmel látom egyébként, hogy végre kezdenek egymásra találni a nagy események, a nagy vállalkozások, szükség is van erre ebben a szkeptikus és cinikus világban. Sajnos olyan jelent élünk, ahol legtöbben inkább - válogatás és körültekintés nélkül - az influenszereknek hisznek, mintsem a nagy szaktudású embereknek, pedig nem jó ez az irány.

Én is minden tőlem telhetőt megteszek, keresem a mindennapokban, hogy hogyan tudom óvni a környezetet, hogyan tudok spórolni vagy a fogyasztási szokásaimat átalakítani. Örömmel jöttem el erre az eseményre, mert a személyes jelenlétnél nincs fontosabb, azzal válik igazán hitelessé, amit képviselünk.

A kézilabdát illetően a közös pont egyébként Lékai Máté, aki jó barátom, ráadásul mindketten aranykalászos gazdák vagyunk – nekem éppen ő ajánlotta azt a tanfolyamot, az ő hatására végeztem el. Nagyon várom már a magyarországi Európa-bajnokságot, minél több meccsre szeretnék majd kimenni szurkolni a válogatottnak,

és mindenkit ugyanerre biztatok!”