Itt az év kézis meglepetése: a Csurgó nyert a MOL-Pick Szeged otthonában

A vendég somogyiak Hanusz Egon irányításával remek első félidőt produkáltak, hiszen a szegediek egyszer sem tudtak vezetni. Először a 35. percben került előnybe a házigazda, ám négy perccel később már 18–15-re a Csurgó vezetett, sőt, csakhamar négy gól is volt a különbség. A vendégek a továbbiakban is kiválóan teljesítettek támadásban és védekezésben is, így a szegedieknek nem volt számottevő esélyük a fordításra.

A mezőny legeredményesebb játékosa a Szeged szerb jobbszélsője, Bogdan Radivojevics, illetve honfitársa, a vendégek irányítója, Mladen Krszmancsics volt, egyaránt nyolc góllal. A válogatott irányító, Hanusz Egon mind a hat lövését gólra váltotta.

A Szeged - a Telekom Veszprémen kívül - legutóbb 2017. december 17-én kapott ki magyar csapattól, akkor Tatabányán 24-22-re veszített.

A Ferencváros sorozatban harmadszor veszített, ezúttal hazai pályán kapott ki egy találattal az Egertől, amelyben Lezák Áron 11 lövésből tíz gólt dobott.

Eredmények:

Ferencvárosi TC–SBS-Eger 33–34 (17–16)

MOL-Pick Szeged–Csurgói KK 30–33 (11–12)

(MTI)