Valóban felesleges a dániai női kézi Eb?

A járvány miatt tavasszal beszüntették a selejtezőt, az Európai Kézilabda-szövetség úgy határozott, hogy a 2018-as kontinensbajnokság csapatai szerepelhetnek az idei tornán is.

Az eredeti tervek szerint Dánia és Norvégia közösen adott volna otthont az eseménynek, ám a norvégok visszaléptek a rendezéstől, így a dánok önállóan rendezik meg a tornát.

A magyar csapatot a Danyi Gábor, Elek Gábor kettős irányítja, akiknek sok idejük nem volt a gárda felkészítésére, ráadásul különböző okok miatt a két kapitány nem számíthat Szucsánszki Zita, Vámos Petra, Kovács Anna, Szabó Laura, Fodor Csenge és Planéta Szimonetta játékára sem.

A tavalyi világbajnokságot követően viharos körülmények között távozott Kim Rasmussen, a Danyi, Elek duónak pedig egészen november végéig kellett várnia a bemutatkozásra. A mieink felkészülési mérkőzésen múlt szombaton egy góllal legyőzték a svédeket, egy nappal később azonban 31–25-ös vereséget szenvedtek.

A rajtra 16 játékost lehetett nevezni, a torna során hat cserére van lehetőség.

Ha úgy nézzük, ez egy teljesen felesleges világverseny, hiszen nem kvalifikál sehová sem, ám mi még jól is kijöhetünk belőle, mivel a két szövetségi kapitány ezt megelőzően még nem tudott tétmeccset játszani az együttessel. Ez az egyetlen komoly felkészülési lehetősége a Danyi, Elek párosnak az olimpiai selejtezőtorna előtt, így ebből a szempontból hasznunkra válik a torna. Sok az új játékos, új elképzeléssel is vághatunk neki az eseménynek, összességében egy jó gyakorlás ez a tavaszi selejtezőre

– fogalmazott az Indexnek Németh András, a válogatott korábbi szövetségi kapitánya, a Vác női csapatának jelenlegi szakmai igazgatója.

Van egy tehetséges korosztályunk, amely már bizonyított, az utánpótlás-versenyeken szinte mindenkit legyőzött. A lányoknak ez egy remek ugrás lehet, bizonyíthatnak, egészséges önbizalmat szerezhetnek, tanulhatnak, hiszen a jövőben nekik kell képviselni az országot, most pedig különösebb tét és teher nélkül játszhatnak. Jómagam optimista vagyok, és most nem is az a lényeg, hogy ezen a tornán hogyan szerepelünk, hanem hogy letegyük a következő évek alapjait