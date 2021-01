Elek Gábor lesz a női kéziválogatott szövetségi kapitánya

A Magyar Kézilabda-szövetség (MKSZ) elnökségének hétfői döntése alapján a magyar női válogatottnál Elek Gábor szövetségi kapitányként, Danyi Gábor pedig edzőként dolgozik tovább a márciusi olimpiai selejtezőig – írja az MTI.

Kirsner Erika és Pálinger Katalin női szakágért felelős alelnökök a decemberi Európa-bajnokság értékelése nyomán döntöttek arról, hogy a márciusi olimpiai selejtező végéig a szakmai stáb feladat-megosztása módosul.

Danyi Gáborral és Elek Gáborral az Európa-bajnokság alatt és után is sokat beszéltünk, elemeztük a helyzetet – mondta Pálinger Katalin alelnök a szövetség honlapján. – A két szövetségi kapitány rendszerén változtatunk az olimpiai selejtezőre, Elek Gábor lesz az első számú szakmai vezető és Danyi Gábor a segítője. Noha a csapat csak márciusban találkozhat a sűrű versenynaptár miatt, de addig is folyamatos lesz a mentális és motivációs munka a kerettagokkal, a klubokkal. Erőnléti szempontból is nagy kihívás lesz az olimpiai selejtező, ezért szorosan együtt kell működünk az egyesületekkel a következő hetekben ebből a szempontból is. Nem sikerült jól az Európa-bajnokság, de a női válogatottnak még mindig megvan az esélye az olimpiára való kijutásra, és márciusban hazai pályán, Győrött ezt ki kell használni!