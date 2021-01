Kiütötte Uruguayt, középdöntős a magyar férfi kéziválogatott a vb-n

A magyar férfi kézilabda-válogatott második mérkőzését is lejátszotta az egyiptomi világbajnokság csoportkörében. Ezúttal Uruguay volt az ellenfél, Gulyás István együttese pedig ezúttal is hozta a kötelezőt, ráadásul jobb játékot mutatva, mint a nyitómeccsen a Zöld-foki-szigetek ellen és végül magabiztos, 44–18 győzelemmel továbbra is 100 százalékos a tornán és bejutott a középdöntőbe.