Dél-koreai kézilabdázót igazolt a Győri ETO

Jelena Deszpotovics és Ju Un Hi személyében montenegrói és dél-koreai válogatott kézilabdázót igazol idén nyáron a Győri Audi ETO KC női csapata.

A Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő klub honlapjának pénteki tájékoztatása szerint az irányítóként is bevethető dél-koreai jobbátlövő, valamint az Európa-bajnok montenegrói balátlövő szerződése is két évre szól. Előbbi Puszanból, utóbbi pedig a Debrecen csapatától érkezik Győrbe idén nyáron.

Ezzel szinte teljes a Győr kerete a következő szezonra, amelyre a klubvezetés 17 felnőtt játékosból álló csapatot alakított ki.

Az elmúlt évekhez hasonló elvek alapján alakítottuk ki a keretet, hogy alkalmas legyen a legnagyobb célok elérésére is – mondta Bartha Csaba klubelnök.

A sportvezető hozzátette, Ju Un Hi már régebben is a látókörükben volt, figyelték a játékát és a fejlődését az elmúlt világversenyeken. A 30 éves dél-koreai kézilabdázó – aki részt vett a 2012-es, londoni és a 2016-os, Rio de Janeiró-i olimpián – már szerepelt Európában a francia Paris 92 együttesében.

Jelena Deszpotovics jól ismeri a hazai viszonyokat, és mi is jól ismerjük őt, hiszen évek óta Debrecenben kézilabdázik. Személyében egy jó munkabírású, elszánt, sokoldalú játékossal erősödünk, ráadásul ha a szükség úgy hozza, a belső posztok mindegyikén bevethető – magyarázta Bartha.

A balátlövő hazája válogatottjával 2012-ben Európa-bajnokságot, a Buducnost Podgorica csapatával pedig 2015-ben Bajnokok Ligáját nyert.

A Magyar Kézilabda Szövetség jövő évadra szóló tervezete alapján az ifjúsági korosztályban 2003-2004-ben született sportolók versenyezhetnek. Ez alapján azok az 1999-es, 2000-es és 2001-es születésű játékosok, akik jelenleg kölcsönben szerepelnek más csapatokban, várhatóan végleg eligazolnak majd Győrből, több 2002-es korosztályú kézilabdázót pedig kölcsönadnak első osztályú egyesületekhez.

Január 5-én hozták nyilvánosságra, hogy Danyi Gábor vezetőedző idén nyáron távozik az ETO-tól, és nyártól a Siófok KC szakmai munkáját irányítja. Utódja minden bizonnyal a spanyol Ambros Martín lesz, aki 2012 és 2018 között a Győr vezetőedzőjeként négyszer nyerte meg a Bajnokok Ligáját, a bajnokságot és a Magyar Kupát pedig egyaránt ötször.