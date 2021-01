Bánhidi: Küzdöttünk a végsőkig, megérdemeltük volna az elődöntőt

Mint ismert, a magyar férfi kézilabda-válogatott fantasztikusan kezdett a franciák ellen a világbajnokság negyeddöntőjében, majd a hajrában a sírból hozta vissza a meccset, de a hosszabbításra elfogyott az ereje, és 35–32-es vereséget szenvedett a torna egyik favoritjától.

A meccs legjobbjának megválasztott Bánhidi Bence szerint a kulcs a mérkőzésen az egymásért küzdés volt.

Az 57. percben felnéztünk, és három volt közte, kintről elkezdett mindenki üvölteni, egymásra néztünk, egymásba kapaszkodtunk, és küzdöttünk a végsőkig. Tudtunk szerezni két labdát, visszajöttünk egy gólra a végén meg ki tudtuk hozni ikszre. Sajnos itt a hosszabbítás végén nem úgy jöttek ki a dolgok, ahogyan szerettük volna, kicsit el is fáradtunk a végére fejben, de azt gondolom, hogy megtettünk mindent, hogy bejussunk a négy közé

– mondta Bánhidi Bence az M4 Sportnak.

A mind a hat helyzetét értékesítő Bánhidi egyetértett azzal, hogy sok energiát emésztett fel, hogy a végén visszakapaszkodott a csapat.

A csapatmorál és a csapatmunka, valamint az egymásért küzdeni akarás az a három pont, amit kiemelt, mint fontos érték, amit továbbvihetünk magunkkal erről a világbajnokságról.

Megérdemelte ez a válogatott, hogy itt végzett ezen a világbajnokságon, még az is lehet, hogy megérdemeltük volna, hogy a négybe menjünk, de reménykedünk benne, hogy majd a 2022-es Eb-n összejön.

Lékai Máté is büszke volt az együttesre, amely érzése szerint is mindent megtett a továbbjutásért.

Tudtuk, hogy egy nagyon erős gárda ellen lépünk pályára, végig pariban voltunk, a végén is vissza tudtunk jönni döntetlenre. Büszke vagyok a srácokra. Bízom benne, hogy a következő világversenyen a négy közé tudunk jutni, mert az óriási dolog lenne. Mindent megtettünk.

A veszprémi irányító szerint elmondása szerint a végén behívott nyitott védekezést nem gyakorolták sokat, de muszáj volt valamit megpróbálni, mert a hatos fal elleni játék során annyi időt égettek volna el a franciák, hogy nem lett volna esély egyenlíteni.

Most bevált, lehet, hogy a jövőben is elővesszük. Ez is azt bizonyítja, hogy mennyire egyben van, mekkora küzdő a csapat. Szívünket, lelkünket beletettük, hogy visszajöjjünk. A hosszabbítás sajnos nem jött össze, én egy hónapon belül másodszor bukok el egy ráadást, de ez van.

Igazi csapat vagyunk, mindenki örül a másik sikerének, bíztatja egymást, ha hibázik, nagybetűs CSAPAT vagyunk.