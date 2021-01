A svédek 45 percig bírták, Dánia megvédte világbajnoki címét

A címvédő dánok a csoportkört és a középdöntőt is hibátlanul teljesítve kis híján megégtek a házigazda ellen, és csupán hetesekkel tudták búcsúztatni – majd lendületből a spanyolokat is megverték a négy között.

A svédeknek két iksz is becsúszott a középdöntőben, de Katar és Franciaország ellen is sima siker következett, és esély, hogy ötödik alkalommal is csúcsra érjenek – igaz, 1999 óta először.

A találkozó elején rendre a Sandellék szereztek vezetést (3–4), és bár a félidő közepére fordítottak és kettővel is mentek a dánok (8–6), a játékrész végén Mikkel Hansenéknek kellett kapaszkodniuk mínusz kettőről az egálért (13–13).

A fordulást követően is fej fej mellett haladtak a felek (18–19), a hajrához közeledve azonban Nicklas Landin elkezdett óriási bravúrokat bemutatni, miközben a társak elöl sem tétlenkedtek (24–21).

A svédek nem adták fel, visszajöhettek volna egyre, de Landin megint bravúrt mutatott be, testvére, Magnus pedig eldöntötte a meccset (26–23).

Dánia 26–24-es sikerével megvédte címét, és másodszor ülhetett fel a kézilabdavilág csúcsára.

FÉRFI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG (EGYIPTOM)

DÖNTŐ (KAIRÓ)

Dánia–Svédország 26–24 (13–13)

Ld: M. Hansen 7, ill. Wanne 5

BRONZMÉRKŐZÉS (KAIRÓ)

Spanyolország–Franciaország 35–29 (16–13)

Ld: A. Dujshebaev 8, ill. Descat 7



Borítókép: Anne-Christine Poujoulat / AFP