A Fradi legyőzte a norvég bajnokot a női kézi BL-ben

A hazaiak keretéből Bíró Blanka és Csiszár-Szekeres Klára, a vendégektől Jeanett Kristiansen, Silje Waade és Heidi Löke hiányzott.

Jó védekezéssel kezdte a találkozót az FTC, amelynek dolgát némileg megkönnyítette, hogy a vendégek igyekeztek beosztani az erejüket, ezért nem erőltették a gyors játékot. Támadójátékban eleinte akadtak problémák, ezt kihasználva a Vipers egy 4–1-es sorozattal fordított, és a 15. percben, amikor már három góllal vezetett, Elek Gábor időt kért.

Ezt követően csapata egyenlített, mire az ellenfél is időt kért, ám Janurik Kinga védései miatt a norvégok nyolc percig nem lőttek gólt, az FTC pedig egy 6–1-es sorozattal zárta az első félidőt, és a szünetben 14–11-re vezetett.

Ezúttal Háfra Noémi is jól szállt be a játékba, csapata a második felvonást is lendületes, pontos kézilabdával kezdte, ám a Vipers a négygólos hátrányát csakhamar egyre csökkentette. Erre egy 5–1-es sorozattal reagált az FTC, amely a hajrában több mint másfél percre kettős emberhátrányba került, ám Schatzl Nadine így is betalált.

A Vipers a meccs 23. percében vezetett utoljára, mert bár kitartóan küzdött, és három perccel a vége előtt felzárkózott két gólra, az egyenlítésre nem volt esélye, így első alkalommal kapott ki a BL mostani idényében.

A mezőny legeredményesebb játékosa Klujber Katrin és a norvég Maliun Aune volt, egyformán hét góllal. Janurik Kinga 13 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat ötödik egymás elleni mérkőzésén három vereség mellett másodszor nyert a Ferencváros, amely hét sikerrel és öt vereséggel az A csoport harmadik helyén áll.

Eredmény, csoportkör, 13. forduló, A csoport:

FTC-Rail Cargo Hungaria–Vipers Kristiansand (norvég) 30–28 (14–11)

lövések/gólok: 44/30, illetve 43/28

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 6/5

kiállítások: 14, illetve 6 perc

A két együttes hétfőn 17.30-tól ismét megmérkőzik egymással az Elek Gyula Arénában. Akkor a második fordulóban elmaradt meccset pótolják, melynek pályaválasztói jogát a Vipers a koronavírus-járvány miatti norvégiai korlátozások következtében feladta.

(MTI)