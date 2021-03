Sima volt! Női kéziseink gyakorlatilag kint vannak a tokiói olimpián

Gyakorlatilag kijutott a tokiói olimpiára a magyar női kézilabda-válogatott, mivel a győri selejtezőcsoport 2. fordulójában 31–23-ra legyőzte Szerbiát, így pedig már csak akkor nem végez legalább a második helyen, ha a kazahok két meccset is megnyernek, mi kikapunk az oroszoktól és hármas körbeverésnél rosszabbul jövünk ki a riválisoknál a pénteki 27 gólos sikerünk mellett...

Az első napon a papírformának megfelelő eredmények születtek, a mieink fölényesen, 46–19-re legyőzték Kazahsztánt, míg az orosz csapat 29–24-re legyőzte Szerbiát, így a magyar csapat úgy léphetett pályára, hogy egy sikerrel gyakorlatilag biztosan kiharcolja az olimpiai részvételt.

Ehhez illően remekül kezdett a magyar csapat, Kovacsics Anikó és Szöllősi-Zácsik Szandra vezérletével gyorsan ellépett 5–2-re, és támadhattunk a közte négyért is – ehhez képest a szerbek gyorsan visszajöttek egyre, és a 13. percben is csak 7–6 volt ide.

Ekkor újítani tudott támadásban a magyar csapat, Bíró Blanka pedig többször is védett – miközben az amúgy biztos kezű Katarina Krpezs-Slezák is ziccereket rontott, így pedig hamar elhúztunk négy (10–6), majd öt góllal is (13–8).

A fordulást követően hiába jöttek fel mínusz háromra a vendégek (17–14), a 37. percben megakadt a gépezet és a közel hatperces gólcsendet kihasználva 23–16-ra elléptek a mieink.

Negyedórával a vége előtt még egy időkéréssel próbáltak 25–17-nél harci kedvet hozni a szerbek, de Bíró újabb és újabb védéseket mutatott be, Szöllősi-Zácsik egyre messzebbről szórta a gólokat, a csereként beálló Janurik Kinga is bravúrokat mutatott be, így a végjátékban nem volt kérdés, melyik csapat győz.

A magyar csapat végül 31–23-ra nyert, sikerével pedig GYAKORILATILAG kijutott Tokióba, és 2008 után lehet ismét ott az olimpián!

NŐI KÉZILABDA OLIMPIAI SELEJTEZŐ

2. FORDULÓ, 2. CSOPORT (GYŐR)

Magyarország–Szerbia 31–23 (16–12)

Magyarország: Bíró – Márton 3, Kovacsics 6, Kisfaludy 1, Tomori, Kiss N. 1, Lukács 4. Csere: Szöllősi-Zácsik 7, Szucsánszki 1, Klujber 1 (1), Háfra 2, Helembai 1, Csiszár-Szekeres, Schatzl 4, Janurik. Szövetségi kapitány: Elek Gábor



20.30: Orosz csapat–Kazahsztán (Tv: M4 Sport)

Az állás: 1. Magyarország 4 pont, 2. Orosz csapat 2 (1 meccs), 3. Szerbia 0, 4. Kazahsztán 0 (1)

Borítókép: Illyés Tibor / MTI