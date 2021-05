A Győri ETO kirúgta Danyi Gábort

A klub honlapján közzétett közlemény szerint az ok egyértelműen a szerdai, Ferencváros ellen elszenvedett súlyos, 31–22-es vereség, amely után már nem az ETO kezében van a saját sorsa, jelen állás szerint a Fradi a favorit a bajnoki címre.

A Ferencváros elleni meccs után az a minimum, hogy elnézést kell kérnem a csapatunk teljesítménye miatt. Szurkolóink, akik folyamatosan biztattak és követtek minket a járvány legnehezebb időszakában is, nem ezt érdemelték az év egyik legfontosabb mérkőzésén. Természetesen mint a klub vezetője nemcsak a sikerekből kell kivenni a részem, hanem a kudarcban is közösen kell osztozni, és le kell vonni a megfelelő következtetéseket. Sajnálattal hoztuk meg azt a döntést, miszerint a mai nappal felmentjük a munkavégzés alól Danyi Gábor vezetőedzőt, munkaszerződését megszüntetjük. A csapat felkészítésével a Debrecen elleni mérkőzésre Görbicz Anitát, Kun Attilát és Holanek Zoltánt bízom meg. Most kell igazán összefognunk, ezért kérem szurkolóinkat és támogatóinkat, hogy most mutassunk közös erőt, már a DVSC elleni hazai mérkőzésen és az év hátralévő találkozóin is. Mutassuk meg, hogy meg tudjuk védeni mind a Magyar Kupában, mind a Bajnokok Ligájában a címeinket. Közösen, együtt sikerülni fog! Hajrá, ETO!