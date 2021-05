Bosszús végjáték, nem jutott négyes döntőbe a Veszprém

A Telekom Veszprém nem jutott be a férfi kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjébe, mivel bár hazai pályán 32–30-ra legyőzte a Nantes-ot, összesítésben 62–60-nal a franciák örülhettek.

Idegenbeli 32–28-as vereségével nehéz, de nem leküzdhetetlen feladat előtt állt a veszprémi csapat, az mondjuk nyilván nem segítette a final four ügyét, hogy Eduardo Gurbindo vezérletével a Nantes a 6. percre háromgólos előnyt épített ki (2–5).

A differencia még a 12. percben is megvolt (5–8), de egy emberelőnyt is kihasználva Omar Jahjáék visszakapaszkodtak, és a 18. percre egyenlítettek (10–10). A félidő vége a mieinké volt, és bár az utolsó gól a franciáké volt, az összetettbeli hátrány így is csak egy találat volt már (18–15).

A fordulást követően viszont megakadt a támadójáték, a 33. és a 36. perc között pedig villámgyorsan eltűnt a felépített négygólos előny (20–16, 20–20), kellett is az időkérés.

Ez sem segített nagyon, a 41. percben Alexandre Cavalcanti találata már 23–25-ös állást eredményezetett, így a meccs utolsó harmadát legalább hat, de inkább hét góllal kellett megnyernie a magyar csapatnak a továbbjutás érdekében.

A 44. percben jött egy újabb fordulat, Vuko Borozan óriási lövésével egyenlített a Veszprém, és úgy tűnt, még egy piros lap is jöhet, de végül két percet kapott a vendégcsapat. Az előnyt kihasználva Petar Nenadics gólja már 4–0-s szériát és 27–25-ös veszprémi vezetést mutatott, Rodrigo Corrales pedig egyre több labdát fogott meg.

Az 53. perc után alaposan megfagyott a 31–28-as állás, Corralesnek ehhez mondjuk büntetőt is kellett hárítania, de sajnos a franciák törték meg a jeget (31–29), ezt követően pedig már nem is engedték ki a kezükből a négyes döntőt (32–30).

A francia PSG és a dán Aalborg mellett az ugyancsak francia Nantes jutott harmadikként a kölni négyes döntőbe – negyedikként minden bizonnyal a már a fehérorosz Meskov Breszt otthonában is néggyel nyerő Barcelona csatlakozik csütörtök este a mezőnyhöz –, az elődöntőt június 12-én, a helyosztókat 13-án játsszák le.

FÉRFI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Telekom Veszprém–Nantes (francia) 32–30 (18–15)

Továbbjutott: a Nantes, 62–60-as összesítéssel

Borítókép: Vasvári Tamás / MTI