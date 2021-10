Jön a Grand Handball Day, a Kézilabdázás napja

A 2022-es, magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság január 13-i, budapesti rajtjáig kevesebb mint 100 nap lesz hátra az eseményidején, a hazai szervezőbizottság ezt a mérföldkövet ünnepli a nagyszabású programmal, amelyre a belépés ingyenes.

Watch Games. See More. – az Európa-bajnokság szlogenje a Grand Handball Day alkalmával is érvényes lesz. Az egész napos rendezvényen a kézilabda lesz a középpontban, a kiegészítő aktivitások pedig a kellemes kikapcsolódást garantálják majd, minden korosztály számára. A programok 10 órakor indulnak, és egészen napnyugtáig lesz mozgásban a helyszín. Először a gyerekek, majd később a fiatalok teljesíthetnek kézilabdás kihívásokat, tesztelhetik készségeiket,ahogyan egész nap kipróbálható lesz egy tematikus élménypark is. Itt modern digitális eszközök mérik többek között a lövéserősséget, a pontosságot vagy épp a reakcióidőt.

Az Európa-bajnokságra készülő magyar válogatott tagjai is ott lesznek az eseményen, így a szurkolóknak lehetőségük lesz találkozni a kedvenceikkel. Várhatóan nagy érdeklődés övezi majd a közismert személyek és férfiválogatottunk korábbi tagjainak félórás játékát, ahogyan a kora délutáni nosztalgiamérkőzést is, amelyen a magyar kézilabdázás korábbi meghatározó alakjai közül vesznek részt többen is.

A nap során egyetemisták, valamint a szenior korosztály képviselői is játszanak rövid mérkőzéseket, de lesz kerekesszékes kézilabda-bemutató és ügyességi verseny, ahogyan a világszerte ismert FaceTeam akrobatikus kézilabda-bemutatója is szerepel a programban.

A helyszínt hamarosan ismertetik a szervezők, az eseményről az alábbi linkre kattintva lehet még több részletet megtudni.

(Borítókép: Anne-Christine Poujoulat / POOL / MTI / EPA)