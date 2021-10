Golovin Vlagyimir: Olyan ez nekem, mint egy U35-ös válogatott

Szerdán Portugália ellen játszik Európa-bajnoki selejtezőt a magyar női kézilabda-válogatott, a meccs különlegességét pedig egyértelműen az szolgálja, hogy ezen a találkozón mutatkozik be az új szakmai stáb a kispadon. Hétfőn délelőtt sajtónyilvános edzést tartott a csapat, ahol a szövetségi kapitányon, Golovin Vlagyimiren kívül több kulcsjátékos is nyilatkozott az Indexnek.

Először az orosz szakembert kérdeztük az első benyomásokról, amelyeket a rövid közös munka során szerzett. „Egyelőre abszolút pozitívak a tapasztalatok. Bármennyire is új most ez a munka, az emberek nem változtak, a legtöbb játékost jól ismerem, szinten mindenkivel dolgoztam már együtt korábban valamelyik utánpótlás-válogatottnál, úgyhogy számomra nagyjából ez most egy afféle U35-ös válogatott. ”

Golovin elmondta, a legnagyobb cél most az, hogy azt a munkát, amelyet a nemzeti együttes Elek Gábor irányításával elkezdett, továbbvigye a csapat. Ami a lányok formáját és állapotát illeti, elárulta, fizikálisan mindenki jó állapotban van, ezt az erőnléti stáb felmérései is megerősítették.

Kovacsics Anikó vállműtétje után egyelőre nem lehet ott a keretben, arra voltunk kíváncsiak, hogy a hiányában ki lesz majd a csapat kapitánya?

Egyelőre még nem döntöttünk. Az olimpián Tomori Zsuzsa volt a helyettese, most viszont még nem választottak a lányok, mert ketten csak ma csatlakoznak hozzánk, akiknek tegnap meccsük volt. Teljes létszámmal majd este leülünk és közösen eldöntjük.

Ami pedig a portugálok, valamint a vasárnapi, szlovákok elleni meccseket illeti: „A védekezés a játék alapja, ha az működik, akkor könnyebben vészelhetjük át az esetleges támadásbeli hibákat. Vannak dolgok, amelyeken még javítanunk kell, de remélem hogy a két Eb-selejtezőre ezeket már ki tudjuk küszöbölni.”

A csapat kapusa, Bíró Blanka nagyszerű formában érkezett az összetartásra, hiszen klubjával, a Ferencvárossal óriási győzelmet aratott a Bajnokok Ligája legutóbbi fordulójában az orosz Rosztov Don otthonában, köszönhetően többek között szenzációs védéseinek is.

Egyértelmű, hogy az ilyen mérkőzések pozitív löketet adnak az embernek, jöttem már ennél sokkal rosszabb szájízzel is a válogatottba...

– árulta el, majd arra a kérdésre is válaszolt, szerinte mennyiben lesz más a mostani csapat az előzőnél.

„Nyilván ez kicsit később fog majd kiderülni. Szerkezeti változás lehet és irányítóposzton is kiestek meghatározó játékosok, akiket pótolni kell. Mindenkinek be kell bizonyítania a csapatból, hogy lehet rá számítani, ezen kívül a védekezésünket kell a lehető legjobban stabilizálni.”

A 27 éves kapus megerősítette a szövetségi kapitány szavait, mert bár új fejezet nyílt a válogatott életében, már most nagyszerű a légkor és a hangulat az öltözőben és elmondása szerint Golovin Vlagyimir és stábja minden erejével arra törekszik, hogy a játékosok a maximumot tudják kihozni magukból és egymásból. A két Eb-selejtező kapcsán Bíró Blanka kiemelte, mivel a jelenlegi keretben nincs világklasszis kézilabdázó, nagybetűs csapatként, egymásért küzdve kell megnyerni a mérkőzéseket.

Lukács Viktóriától arra voltunk kíváncsiak, mit jelent a játékosoknak, hogy újra szurkolók előtt léphetnek majd pályára a címeres mezben.

„Rendkívül fontos szerepük van a drukkereknek, azt hiszem, nem kell bemutatni, milyen fanatikusan szoktak biztatni minket, amellyel hatalmas erőt adnak a nehéz pillanatokban.

Remélem, sok boldog közös pillanat vár ránk a jövőben!”

A Győri Audi ETO jobbszélsője elmondta, a mostani helyzetben nem az ellenfelekkel, hanem elsősorban saját magukkal kell foglalkozniuk. „Minden edző hoz valami újdonságot a játékunkba, de talán most az lesz a legfontosabb, hogy fejben rendben legyünk, akkor ugyanis nem történhet probléma a pályán.”

Háfra Noémi régi ismerősöket köszönthetett az új szakmai stábban, hiszen ő is tagja volt a 2018-ban világbajnoki címet nyerő junior válogatottnak, amelyet Golovin Vlagyimir irányított. „Nagyon örültem neki, amikor kiderült, hogy Vováék veszik át az irányítást, hiszen sok szép emlékünk van a múltbéli közös munkából. Biztos vagyok benne, hogy a felnőtt csapatban is sikeresek lesznek.”

A balátlövőként és irányítóként is bevethető 22 éves játékos az Index kérésére visszatekintett a nyári olimpiára is és elárulta, milyen pozitívumokat hoztak magukkal a játékosok Tokióból.

„Sajnos nehezen kezdtünk, sok volt a rossz döntés az első meccseken, de a végén több komoly bravúrt is elértünk és a norvégok ellen is közel voltunk a csodához. Az utolsó három meccsből mindenképpen erőt meríthetünk, ahogyan szerintem a hetedik hely is remek kiindulási alap és bár voltak változások a nyár óta, összességében szerintem mindannyian jó emlékeket és tapasztalatokat szereztünk.”

A női kéziválogatott Érden fogadja a portugálokat szerdán 18.00 órától, vasárnap 18.15-től pedig Szlovákiában lép majd pályára.

(Borítókép: A magyar női kézilabda-válogatott tagjai a tokiói nyári olimpián 2021. július 31-én. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)