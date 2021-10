Izgalmas meccsen nyert a női kéziválogatott Szlovákiában

Második Eb-selejtezős csoportmeccsét is megnyerte a magyar női kézilabda-válogatott, miután vasárnap kora este 30–28-ra győzött Szlovákiában, így Golovin Vlagyimir csapata hibátlan mérleggel vezeti a csoportját.

Szerdán Érden ült először a kispadon a csapat új szövetségi kapitánya, Golovin Vlagyimir, aki a portugálok elleni 34–24-es sikerrel debütált. Ezúttal nehezebb erőpróbára várt a nemzeti együttesre, mert bár a szlovákok a csoport másik meccsén kikaptak Spanyolországtól, alaposan megnehezítették vb-ezüstérmes dolgát (33–28).

Jól kezdtük a meccset, Lukács Viktória és Háfra Noémi góljaival kétgólos előnyre tettünk szert, utána viszont a hazaiak egy 4–0-s rohamnak köszönhetően fordítottak. A félidő folytatásában a magyar csapat csak futott az eredmény után, mind támadásban, mind védekezésben rengeteg volt a pontatlanság és csak Szikora Melinda bravúros védéseinek volt köszönhető, hogy szünetben csak egy találat volt Szlovákia előnye (14–13).

A második játékrészre szerencsére sokat javult a játék, és bár 17–17-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, utána állva hagytuk a házigazdát és négy góllal megléptünk. Ezt egy ideig tartani is sikerült, sőt öt is volt közte, a hajárban azonban utolsó erőtartalékaikat is elővették a szlovákok és két találatra felzárkóztak. Főként Kácsor Gréta és Vámos Petra remek egyéni villanásainak köszönhetően végül azonban meglett a győzelem és az ezzel járó két pont, így a magyar csapat kettőből két sikerrel, négy ponttal vezeti a csoportot.

A selejtezősorozat március elején folytatódik, amikor a magyarok kétszer is megmérkőznek a világbajnoki ezüstérmes spanyolokkal. A jövő novemberi északmacedón-montenegrói-szlovén közös rendezésű Európa-bajnokságra a csoportok első két helyezettje jut ki. Már biztos résztvevőnek számít a címvédő Norvégia, valamint a rendező országok válogatottjai.

EURÓPA-BAJNOKI SELEJTEZŐ

2. forduló, 5. csoport:

Szlovákia–Magyarország 28–30 (14–13)

a magyar gólszerzők: Lukács 6, Vámos 5, Kácsor, Háfra 4-4, Kovács A., Márton 3-3, Klujber 2, Tóth E., Tóvizi, Bordás 1-1

lövések/gólok: 47/28, illetve 53/30

gólok hétméteresből: 4/4, illetve 2/1

kiállítások: 4, illetve 6 perc

Spanyolország 23–22-re nyert Portugália ellen, így szintén négypontos.

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)