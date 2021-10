Huszonkét góllal nyert a Győr a női kézi BL-ben

A hazaiak keretéből Faluvégi Dorottya, Veronica Kristiansen és Crina Pintea hiányzott sérülés miatt.

A győriek ezúttal is gyors játékra törekedtek, így minden labdaszerzésüket gólra tudták váltani és a meccs elején 6–3-ra elhúztak. A vendégek tíz perc után időt kértek, ezzel sikerült némileg megtörniük az ETO lendületét. A magyar együttes remekül védekezett, támadásban pedig Stine Oftedal és az ezúttal kezdőként pályára lépő Háfra Noémi jelentette az állandóságot. A kisebb hibák és pontatlanságok is belefértek, mert háromszor is 3–0-s sorozatot tudott produkálni a Győr, amely az első félidőt egy ötös gólszériával zárta, így a szünetben már 20–9-re vezetett.

A második felvonásban az ETO előbb kettesével, majd hármasával szerezte góljait, és támadás mellett védekezésben is rendkívül hatékonyan teljesített. A Sävehof időkérései ekkor már nem segítettek, mert az ötszörös BL-győztes Győr továbbra is gyors gólokat szerzett a labdaszerzések után, és öt perccel a vége előtt húsz találatra növelte előnyét.

A vendégek csaknem 11 percig nem találtak a kapuba, így történetük legsúlyosabb vereségét szenvedték el a BL-ben (41–19), az eddigi negatív rekordot a hét évvel ezelőtti Sävehof–Győr (21–38) meccs jelentette.

A házigazdák legeredményesebb játékosa Linn Blohm volt hét góllal, Kari Brattset hatszor, Estelle Nzke Minko ötször talált be. A kapusok közül Laura Glauser és Amandine Leynaud is 42 százalékos hatékonysággal védett.

A győriek mérlege a hetedik egymás elleni meccs után is százszázalékos a Sävehof együttesével szemben.

AZ ETO REKORDOT JELENTŐ, IMMÁR 63 MÉRKŐZÉSBŐL ÁLLÓ, 2018 JANUÁRJA ÓTA TARTÓ VERETLENSÉGI SOROZATTAL BÜSZKÉLKEDHET A BL-BEN, EBBEN AZ IDŐSZAKBAN 55 GYŐZELEM ÉS NYOLC DÖNTETLEN A MÉRLEGE. A STATISZTIKÁBA CSAK A MECCSEK RENDES JÁTÉKIDEJE SZÁMÍT BELE.

Századszor győzött a Ferencváros

A Ferencváros 30-26-ra nyert a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában. Ez volt az FTC századik győzelme a legrangosabb európai kupasorozatban, és a mostani idényben továbbra is veretlen.

A vendégek keretéből Kovacsics Anikó és Tóth Nikolett, a hazaiakéból Armelle Attingré és Nikolina Vukcsevics hiányzott.

Tavasszal éppen a Buducsnoszt búcsúztatta az FTC-t a BL nyolcaddöntőjében, de a nyári szünetben megváltoztak az erőviszonyok, mert a montenegrói együttes igencsak meggyengült. Ennek megfelelően a magyar bajnokcsapat 5–1-re ellépett a találkozó elején, de egy időkéréssel és kapuscserével a hazaiak némileg megtörték ellenfelük lendületét, sőt 7–7-nél egyenlítettek.

A folytatásban lassan, de biztosan ismét elhúzott a Ferencváros, ám pontatlanságai miatt nem tudott magabiztos előnyt kidolgozni. Elek Gábor is időt kért és több poszton cserélt, a rendkívül lelkes hazaiak azonban a továbbiakban is kihasználták a vendégek hibáit, és a szünetben döntetlen volt az állás (13–13).

A második félidő elején a meccs során először átvette a vezetést a továbbra is kevesebbet hibázó Buducsnoszt, amely megérezte, hogy öt sima vereség után ezúttal lehet esélye a pontszerzésre a BL-ben, ezért nagyszerűen küzdött. Janurik Kinga védéseire és szélsőinek góljaira alapozva ugyanakkor megint az FTC került előnybe, majd az átlövők is egyre hatékonyabbá váltak, ezzel eldöntötték a vártnál sokkal szorsabb mérkőzést.

A mezőny legeredményesebb játékosa a Ferencváros világbajnok holland jobbszélsője, Angela Malestein volt kilenc góllal, Klujber Katrin hétszer talált be. Janurik 14 védéssel járult hozzá a sikerhez.

A két csapat 14. egymás elleni tétmeccsén öt montenegrói siker és egy döntetlen mellett nyolcadszor nyert a Ferencváros.

A mezőnyben egyedüliként hat győzelemmel álló ETO két hét múlva a török Kastamonu Belediyesi GSK csapatát fogadja a BL csoportkörében, a négy sikerrel és két döntetlennel rendelkező FTC pedig ugyanazon a napon a román CSM Bucuresti-et látja vendégül Érden.

NŐI KÉZILABDA BAJNOKOK LIGÁJA

B-CSOPORT, 6. FORDULÓ

Győri Audi ETO KC–IK Sävehof (svéd) 41–19 (20–9)



A-CSOPORT

Buducsnoszt Podgorica (montenegrói)–FTC-Rail Cargo Hungaria 26–30 (13–13)

(MTI)

(Borítókép: MTI/Krizsán Csaba)