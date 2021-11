Egy góllal kikapott a női kéziválogatott az olimpiai bajnoktól

A magyarok a pénteki meccsen egyszer sem vezettek, ezúttal viszont a nyolcadik perc elején előnybe kerültek (4–5). A két nappal korábbihoz képest különbséget jelentett, hogy most akadtak távoli átlövések, és ezek eredményesek is voltak, illetve egy idő után a védekezés is jobban működött. A 25. percben Olivier Krumbholz francia szövetségi kapitány már másodszor kért időt (10–14), mert a vendégek jobban összpontosítva, pontosabban kézilabdáztak, minden játékelemben voltak jó megoldásaik, és a hibáikat is javítani tudták.

A magyar csapat meglepően imponáló, összeszedett első félidőt produkált, amely után 18–14-re vezetett.

A szünet után nagyot javult a franciák játéka, a magyarok ekkor nem tudták megfékezni gyorsan, hatékonyan kézilabdázó ellenfelüket, amely 7–1-es sorozatot produkált. A negyvenedik perc után megnyugodtak a vendégek, újra előnybe kerültek, ám a visszarendeződésük a továbbiakban sem működött megfelelően, ezt pedig a rendkívül gyors ellentámadásokat vezető olimpiai bajnok kihasználta (27–25). A hajrá is tartogatott még izgalmakat, az utolsó másodpercekben a magyar együttes az egyenlítésért támadhatott, de nem járt sikerrel, ám veresége ellenére a játéka nagyot javult és fejlődött a péntekihez képest.

A mezőny legeredményesebb játékosa Tamara Horacek volt, aki mind a 11 lövését gólra váltotta. A túloldalon Klujber Katrin hat, Háfra Noémi és Bordás Réka négy-négy találattal zárt.

Eredmény, felkészülési mérkőzés:

Franciaország–Magyarország 29–28 (14–18)

lövések/gólok: 41/29, illetve 48/28

gólok hétméteresből: 9/8, illetve 4/3

kiállítások: 2, illetve 4 perc

A két csapat pénteki találkozóját 33–28-ra nyerték meg a franciák. A két csapat 53. egymás elleni mérkőzésén a magyarok harminc győzelem és két döntetlen mellett 21. alkalommal veszítettek.

Az olimpiai hetedik helyezett magyarok a spanyolországi világbajnokság csoportkörében jövő csütörtökön Szlovákiával, szombaton Csehországgal, december 6-án pedig Németországgal találkoznak Llíriában, egyaránt 20.30-tól. A középdöntőbe az első három helyezett kerül.

(MTI)