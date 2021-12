A csehek is kipipálva, továbbjutott a női kéziválogatott

Lejátszotta második csoportmeccsét is a Spanyolországban zajló női kézilabda-világbajnokságon a magyar válogatott, Golovin Vlagyimir csapata Csehországgal találkozott és győzött magabiztosan 32–29-re, ezzel biztosan továbbjutott a következő csoportkörbe.

A szövetségi kapitány ezúttal Szöllősi-Zácsik Szandrát és Szemerey Zsófit nem jelölte a meccskeretbe, valamint a koronavírusos Schatzl Nadine-ra sem számíthatott.

Markéta Jerábková góljával indult a találkozó, a szlovákok elleni meccs legjobbja, Háfra Noémi azonban rögtön válaszolt. 3–2-nél vezettünk először, Klujber Katrin szép csel után betörésből volt eredményesés és bár Jerábková egyenlített, utána két magyar találat következett Bordás Réka és Márton Gréta révén. Egy gólra még visszajöttek a csehek, utána viszont egy 4–0-s rohammal állva hagytuk a riválist, 8–4-nél időt is kért Jan Basny szövetségi kapitány.

Jól tette, csapata ugyanis összeszedte magát és két gyors góllal zárkózott, Klujber vezérletével azonban tartottuk a 2-3 gólos előnyt. Egészen a 24. percig, amikor Sára Kovárová egyre csökkentette a különbséget, a magyar szakmai stáb is kikérte az idejét. Úgy tűnt hiába, 12–12-nél ugyanis Jerábková könnyű gólja után ismét egyenlő volt az állás, ezután viszont megint a magyar csapat pillanatai következtek, Kácsor Gréta és Klujber volt eredményes. A félidő hajráját kettős emberhátránnyal tettük nehézzé, Vámos Petra azonban kétszer is válaszolt a cseh gólokra, így szünetben 17–15 állt az eredményjelzőn.

5 Galéria: Magyarország-Csehország Fotó: Illyés Tibor / MTI

A második játékrészt Veronika Malá találata nyitotta, Klujber viszont szerencsére ott folytatta, ahol abbahagyta és egy remek labdaszerzést követően futott végig a pályán, majd lőtt a kapuba magabiztosan.

Felváltva estek a gólok, mígnem a 37. percben két jó védekezés és remek befejezés után 21–17 volt a javunkra, a négygólos hátrányban menetrendszerűen jött is a cseh időkérés. Hátul azonban továbbra is jól működtek a dolgok, Márton Gréta remek labdaszerzései nagyon kellettek, ahogyan Szikora Melinda védése is ziccerben, így szűk 20 perccel a vége előtt 23–18-ra vezettünk.

Klujber heteséből már hat volt közte, és bár Malá megtörte a csehek gólcsendjét, Klujber megint magabiztosan értékesített egy hétméterest. Tóth Eszter is a legjobbkor szerezte meg első gólját, Márton újabb találatával pedig 27–20-nál az addigi legnagyobbra nőtt a különbség a két csapat között.

A meccs hajrája Kácsor és Márton bombagóljairól maradt emlékezetes és bár hátul kissé már lankadt a figyelem a kezdőket pihentetve, a győzelem nem forgott veszélyben. 32–29 lett a vége, újabb győzelmével pedig a magyar csapat már biztosan továbbjutott a következő csoportkörbe.

A meccs legjobbja a 11 gólig jutó Klujber Katrin lett.

Folytatás hétfőn, a Németország elleni mérkőzésen 20.30-tól a csoportelsőség lesz a tét.

NŐI KÉZILABDA-VILÁGBAJNOKSÁG

E-csoport, Llíria

Magyarország–Csehország 32–29 (17–15)

(Borítókép: Illyés Tibor / MTI)

