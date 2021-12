A Telekom Veszprém két játékosával is hosszabbított

A klub honlapjának tájékoztatása alapján Ligetvári megállapodása további két, míg Nenadicsé újabb egy idényre szól.

A 25 éves Ligetvári 2012 óta a veszprémiek játékosa, háromszor adták már kölcsön, legutóbb tavaly tért vissza anyaegyesületéhez. A magyar válogatottban is számításba vett, védekezésben különösen sokat foglalkoztatott balátlövő szerint nagyon sokat fejlődött a most zajló idényben, és a jövőben is ezen az úton kíván haladni, hogy minél meghatározóbb szerepet töltsön be.

A 35 éves, Európa-bajnoki ezüstérmes Nenadics 2018 óta játszik a veszprémi együttesben. A jelenleg sérült, gólerős szerb kézis – akit irányítóként és balátlövőként is alkalmaznak – elmondta: januárra közel vagy teljesen százszázalékos állapotba szeretne kerülni, hogy képes legyen felvenni az edzések ritmusát.

(Borítókép: Petar Nenadics – MTI/Vasvári Tamás)