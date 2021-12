Magabiztos győzelemmel javított a vb-n a női kéziválogatott

Mivel péntek délután a német válogatott 37–28-ra megverte Dél-Koreát abban a középdöntős csoportban, amelyben a magyar csapat is szerepel, már a Magyarország–Kongó-találkozó előtt eldőlt, hogy Golovin Vlagyimir együttese biztosan nem juthat a legjobb nyolc közé. Ilyen hangulatban léptek pályára a magyar lányok, akiknek ráadásul az elmúlt két napban valahogy meg kellett emészteniük a Dánia ellen elszenvedett súlyos, 30–19-es vereséget is.

Klujber Katrin nem tudta vállalni a játékot, bekerült azonban a keretbe Tóvizi Petra és Szemerey Zsófi is, a kapuban pedig Szikora Melinda kezdett.

Betchaidelle Ngombele találatával indult a mérkőzés, amire Vámos Petra két góllal válaszolt, majd ismét Ngombele volt eredményes; kettőjük különpárbajának aztán Planéta Szimonetta vetett véget egy hétméteressel. A magyar lövések pontosak voltak, azonban néha el sem jutott addig a csapat, megint jöttek az egész vb-n gyakran előforduló labdaeladások.

Ezzel együtt is sikerült hamar megnyugtató előnyt kiépíteni, ugyanis a kongóiaknál Ngombelén kívül senki sem jelentett igazi gólveszélyt, a jó védekezéseket pedig többnyire eredményes lerohanásokkal tudta megfejelni a magyar válogatott, főként Lukács Viktória jóvoltából. 15 perc után már hat volt közte (10–4), úgy tűnt, a válogatott becsülettel felkészült az ellenfélből, és egyáltalán nem akarta félvállról venni a meccset.

17 perc után Golovin gyakorlatilag teljes sort cserélt, Szikora azonban maradt, és továbbra is magabiztosan védett. A félidő utolsó perceire állandósult a minimum hétgólos különbség, amit aztán néhány másodperccel a szünet előtt nyolcra sikerült tornázni.

Szemerey váltotta Szikorát a kapuban a második félidő elején, Lukács pedig ott folytatta, ahol az elsőben abbahagyta. A magyar támadójáték viszont akadozott a korábbiakhoz képest, ezért Golovin tíz perc után időt kért. Az előnyt nemhogy növelni nem sikerült, de még csökkent is a szünethez képest, Planéta jó büntetői kellettek ahhoz, hogy az afrikai csapat ne kapjon vérszemet. A kapujukban Magalie Bazekene elkapta a fonalat, és Ngombele is visszatalált góllövő formájához, de aztán Tóvizi Petra is megszerezte első gólját a világbajnokságon. Majd ugyanígy tett Fodor Csenge is, a különbség pedig elérte a tíz gólt, miközben Szemerey is szép védésekkel vétette magát észre.

Az utolsó percek aztán ismét Bazekenéről szóltak, valamint támadásban is voltak jó megoldásaik a kongóiaknak, úgyhogy a végén ledolgozták a hátrányukat nyolcra, azaz a második félidőt egálra hozták. A 30–22-es végeredményt Avelle Ntondele állította be néhány másodperccel a dudaszó előtt, ezzel a győzelemmel pedig 4 pontja van a magyar válogatottnak a középdöntőben. Vasárnap Dél-Korea ellen a csoport harmadik helye lesz a tét.

Végeredmény, női kézilabda-világbajnokság

Középdöntő, Granollers

Magyarország–Kongó 30–22 (16–8)

Legjobb dobók: Planéta, 8, Lukács, 7, illetve Ngombele, 7, Yimga, 6.

(Borítókép: Vámos Petra [balra] és Lukács Viktória a Magyarország–Kongó világbajnoki mérkőzésen. Fotó: MTI / Illyés Tibor)