Elképesztő fordulat után a norvég kézisek nyerték meg a vb-t

Csúcsrangadóra volt kilátás a fináléban, hiszen a 2003-ban és 2017-ben is világbajnok franciák az Eb és az olimpia után sorozatban a harmadik nagy tornájukon is döntőbe jutottak, ahol épp a tavaly év végén nyolcadszor is kontinensbajnok, kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok norvégok voltak az ellenfelek.