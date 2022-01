Sokk az Eb-nyitányon: Hollandia legyőzte a férfi kéziválogatottat

Csütörtökön kezdetét vette a részben hazai rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság, a nyitónapon pedig a budapesti MVM Dome-ban a házigazda magyar válogatott Hollandia ellen mutatkozott be a tornán. Sajnos nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy azt a legtöbben várták volna, a hollandok egy cseppet sem szeppentek meg a telt házas arénától és szinte végig vezetve végül meglepetésre, 31–28-re nyertek, nehéz helyzetbe hozva ezzel a magyar csapatot.

Gulyás István 16 főt nevezhetett a mérkőzésre, a szövetségi kapitány döntése értelmében Borbély Ádám, Győri Mátyás, Nagy Bence és Sunajko Stefan maradt ki a keretből.

A néhány héttel ezelőtt átadott vadi új, multifunkcionális arénába már jó néhány nappal a meccs előtt elkapkodták a jegyeket a szurkolók, nemcsak a Hollandia elleni nyitányra, hanem a portugálok, valamint az izlandiak elleni csoportmeccsre sem lehet már belépőt szerezni. A hangulatra tehát nem lehetett panasz, a 20.022 drukker már a bemelegítésnél is elképesztő hangulatban fogadta a magyar csapatot.

A légkör ennek ellenére nem szegte kedvét a hollandoknak, akik némi meglepetésre sokkal jobban kezdték a meccset. Kay Smits góljára Máthé Dominik válaszolt, az első hazai találatot szerezve az Eb-n, majd Luc Seins góljára érkezett Bánhidi Bence egyenlítése.

Utána viszont Erlingur Richardsson alakulata állva hagyta a magyarokat, egy 5–1-es roham után 7–3-as hátrányban Gulyás István kénytelen volt időt kérni.

Sajnos a játék képe nem változott, a védekezésünk nem akart összeállni, a hollandok kapusa pedig a ziccerek mellett két hetest is kivédett, így a 20. percben a világoskék mezben játszó ellenfél öt góllal, 10–5-re vezetett. A magyar kapuban a Mikler Rolandot váltó Székely Márton is kulcsfontosságú bravúrokat mutatott be, Bodó Richárd vezérletével háromra, 12–9-re csökkentettük a különbséget a félidő hajrájára. Sajnos egy gyönyörű kínai figura után a meccs addigi legjobbja, Kay Smith szerzett szépségdíjas találatot, Bánhidi azonban az utolsó pillanatokban még szépített, így félidőben 13–10 állt az eredményjelzőn Hollandia javára.

14 Galéria: Magyarország - Hollandia férfi kézilabda mérkőzés (Fotó: Bodnár Patrícia / Index)

A legnagyobb különbség a támadások hatékonysága volt a két csapat között, mindkét válogatott 23-23 akciót vezetett, ebből dobtak 13 gólt a hollandok a magyarok 10 találatával szemben.

A második játékrészt mi kezdtük, szerencsére rögtön góllal, Lékai Máté volt eredményes hetesből, majd egy gyors labdaszerzés és lerohanás után Bóka Bendegúz révén már csak egy volt közte. A következő percekben felváltva estek a gólok, az egyenlítés viszont csak nem akart összejönni. Sőt, Bart Ravensbergen emberhátrányban védte Máthé ziccerét, így a 35. percben újra a háromgólos előnyért támadhattak a hollandok, de szerencsére mellé dobták a ziccert.

Sajnos támadásban továbbra is pontatlanok voltunk, rengeteg labdát szórtunk el feleslegesen és Dani Baijens révén 14–17-re módosult az állás. Lékai percei következtek, a Telekom Veszpérm irányítója zsinórban két gólt dobott, de a gyors holland lerohanások is rendre eredményesnek bizonyultak, így 20 perccel a meccs vége előtt tartotta az előnyét Hollandia (16–19).

Bobby Schagen a szélről lőtt gólt, utána viszont kettős emberelőnybe kerültünk, ráadásul Rutger van Teldét Bánhidi megütése miatt videózás után piros lappal végleg kiállították. Nagy esély volt a felzárkózásra, Rodriguez Pedro azonnal be is talált, majd Székely sokadik bravúrját követően Lékai csökkentette kettőre a különbséget (18–20). Székely újabb védése után sajnos Bánhidi rontott ziccert, ezt viszont már megbüntették a hollandok.

Topic Petar első gólja viszont a lehető legjobbkor jött, az újabb értékesített hetes már kevésbé. Megint rohanós időszak következett, gólok itt is, ott is, így az utolsó 10 percre 25–23-as holland előnnyel fordultak a csapatok, a magyar szakmai stáb időkérését követően. Bodó Richárd vette hátára a csapatot, sorra dobta a gólokat és megint ott voltunk az egyenlítés kapujában, négy perccel a vége előtt 28–27-ra olvadt a hollandok előnye.

És végre megtört a jég, Lékai egyenlített, egy lerohanás utáni szemtelen cunder-gól miatt azonban sajnos csak pillanatokig volt döntetlen az állás.

Az utolsó percben a győzelemért támadhattak a hollandok és Samir Benghanem egy szerencsés, megpattanós góllal eldöntötte a találkozót, az utolsó másodpercben pedig Dani Baijens megadta a kegyelemdöfést.

Hollandia meglepetésre 31–28-ra nyert, a magyar férfi kéziválogatott így vereséggel kezdte a kontinenstornát. Vasárnap 18.00 órától Portugália ellen lehet és kell is javítani!

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 1. FORDULÓ

B-CSOPORT (MVM Dome, Budapest)

Magyarország–Hollandia 31–28 (10–13)

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)