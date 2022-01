Lékai Máté: Ennyi hibát serdülő szinten sem lehet elkövetni

Önkritikusan és természetesen csalódottan értékeltek a magyar férfi kézilabda-válogatott tagjai a Hollandiától 31–28-ra elveszített Eb-nyitány után. A szövetségi kapitány Gulyás István mellett Bodó Richárd, Lékai Máté és Székely Márton nyilatkozott az Indexnek.

„Sajnos az elején rengeteget hibáztunk, ez pedig elbizonytalanított bennünket. Görcsössé vált a játékunk, mindenki nagyon akart, ez a túlzott törekvés viszont gyermeteg hibákhoz vezetett, amelyet a hollandok könyörtelenül kihasználtak” – kezdte Gulyás István, majd így folytatta.

Lassabban kézilabdáztunk, mint kellett volna, a második félidőre már jó lett a tempónk, de a rengeteg hullámvölgyből rendre rosszul jöttünk ki, ahogyan a meccs fordulópontjaiból is.

A szövetségi kapitány szerint nem volt meglepetés az ellenfél játékában, abban azonban bízik, hogy a csapat átesett a tűzkeresztségen.

Féltünk ettől a meccstől, rengeteg szempontból speciális volt, de túl vagyunk rajta, és remélem, hogy a hátralévő két csoportmérkőzésen már a valós tudásunkat nyújtjuk majd a pályán.

A magyar csapat legjobbja a háromgólos vereség ellenére egyértelműen az első félidőben a kapuba csereként beálló Székely Márton volt, akinek azonban több bravúros védése is kevésnek bizonyult a sikerhez.

„Nagyon csalódott vagyok, nem így szerettünk volna bemutatkozni ebben a csodálatos arénában és a rengeteg magyar szurkoló előtt. Amikor a bemutatásnál befutottam a pályára, csak mosolyogni tudtam, hihetetlen érzés volt és minden egyes pillanatát ki akartam élvezni.

Sajnos már a meccs elején érezhető volt, hogy valami nem stimmel, szinte semmit nem adtunk vissza abból a szakmai stábnak, amit látni szerettek volna tőlünk, talán ez fáj a legjobban.

Az északmacedón Eurofarm Pelisztert erősítő kapus szerint az első félidőben történt megilletődött játékot még valamilyen szinten el lehetett engedni, a második játékrészben elkövetett kapitális hibákat viszont már kevésbé. „Annyi kulcsmomentumot rontottunk el, hogy emiatt képtelenek voltunk időben visszajönni a mérkőzésbe. Pedig ha korábban egyenlítünk, biztos vagyok benne, hogy akkorát robbant volna az aréna, hogy átfordulnak a dolgok a mi javunkra, és nem engedtük volna ki a győzelmet a kezünkből.”

A hangulatról és az emiatt a játékosokra helyezett esetleges nyomásról Székely így vélekedett. „Profi élsportolók vagyunk, a nyomás és pörgés velejárója az életünknek, erre nem foghatjuk a kudarcot.

Én például lubickoltam ebben a légkörben, egy több mint 20 ezres csarnokban a szurkolók legnagyobb része a magyaroknak drukkol, ráadásul Magyarországon...

Erre a hullámra kellett volna ráülnie mindenkinek, de sajnos nem sikerült.”

A magyar csapat legeredményesebb játékosa a nyolc gólig jutó Lékai Máté volt, ez azonban cseppet sem vigasztalta a Telekom Veszprém irányítóját. „Elképesztően rosszul kezdtük a mérkőzést, megbeszéltünk dolgokat, mégsem hajtottuk végre őket. Fegyelmezetlenek voltunk, mind a támadások, mind a védekezések folyamán. A második félidőben hiába játszottunk jobban, valahogy mindig találtak egy gólt a hollandok, rendkívül csalódott vagyok.”

Az Index azt kérdezte Lékaitól, hogy szerinte mi volt az oka a rengeteg eladott labdának, valamint a sok kihagyott ziccernek. „Egyrészt, hogy csak egy meccset tudtunk játszani az Európa-bajnokság előtt, másrészt biztosan az izgalom is közrejátszott.

De ezek csak kifogások, ennyi hibát álmunkból felkeltve sem szabadott volna elkövetni. Főleg nem olyanokat, amilyeneket már serdülő szinten sem lehetne, nemhogy egy Európa-bajnokságon...

A 33 éves játékos elmondta, elképesztő volt a hangulat és ennyi magyar szurkoló előtt kézilabdázni. „Bízom benne, hogy a fájó pofon ellenére vasárnap és kedden is kijönnek majd az emberek drukkolni nekünk, nagy szükségünk van a támogatásukra. Szeretnénk örömet okozni nekik, még ha tudjuk is, hogy a portugálok és az izlandiak elleni találkozók is rendkívül nehezek lesznek majd.”

Bodó Richárd a második játékrészben igazi vezére volt a csapatnak, távoli bombái rendre utat találtak a holland kapuba. A Pick Szeged játékosa is csalódottan értékelt. „A második félidő alapján talán a döntetlenre rászolgáltunk volna, de csak a többieket tudom ismételni, ennyi hiba nem fér bele ezen a szinten. A hollandok megbüntették a kihagyásainkat, így összességében sajnos megérdemelten nyerték meg a találkozót. Nagyon sajnálom, hogy ilyen rosszul sikerült a bemutatkozásunk, szerettük volna kiszolgálni a lelkes közönséget.”

A 28 éves balátlövő kiemelte, rengeteg volt az egyénieskedés a csapatban, sokszor mindenki egyedül és gyorsan szerette volna megoldani a helyzeteket, ez pedig kapkodóvá tette a játékot.

Nem értem, hogy ennek mi volt az oka, hiszen a korábbi sikerek alkalmával éppen az volt a kulcs, hogy igazi csapatként működtünk együtt, ez most a meccs több periódusában is hiányzott.

Bodó szerint a vasárnapi, portugálok elleni meccsen az lesz a kulcs, hogy a játékosok mennyire tudják függetleníteni magukat a hollandok elleni kudarctól, valamint hogy tiszta lappal és tiszta fejjel vessék bele magukat az újabb küzdelembe.

A magyar férfi kézilabda-válogatott második csoportmeccsét vasárnap 18.00 órától vívja majd Portugália ellen, a budapesti MVM Dome-ban.

