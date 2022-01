Idegtépő meccsen nyert a kéziválogatott Portugália ellen

Gulyás István szövetségi kapitány ezúttal is azt a négy embert hagyta ki a meccskeretből, akik Hollandia ellen sem kaptak lehetőséget, név szerint Borbély Ádámot, Győri Mátyást, Nagy Bencét és Sunajko Stefant. A portugálok is vereséggel rajtoltak az Eb-n, 28–24-re kaptak ki Izlandtól.

Sajnos úgy kezdtük a meccset, ahogyan a hollandok ellen abbahagytuk: egy eladott labdát követően Amador Salina ziccerével szerzett vezetést a rivális, majd António Areia hetesével és Miguel Martins szélről dobott góljával 3–0-ra módosult az állás. A magyar gólcsendet Máthé Dominik törte meg, aki magabiztosan értékesített egy hétméterest.

A védekezésünk viszont sajnos továbbra sem állt össze, de Bóka Bendegúz szép találatának köszönhetően maradt a kétgólos differencia (2–4). Topic Petar kapta az első kétperces kiállítást, és bár a portugálok rögtön gólra váltották az előnyt, Lékai Máté egy távoli bombával szépített, majd Victor Iturrizát is kiszórták a játékvezetők, Szita Zoltán bődületes lövése után, 5–4-nél pedig időt kértek a portugálok.

Szerencsére nem vált be, Topic ugyanis remek passzt kapott Máthétól beállóban és egyenlített!

Rodriguez Pedro szemtelen találata után pedig 7–6-nál már nálunk volt az előny, 75 percnyi játék után vezetett először az Európa-bajnokságon a magyar válogatott!

Szerencsére hátul is kezdtek összeállni a dolgok, Mikler Roland két ziccert is megfogott, a lövőformáját megtaláló Szita újabb távoli bombájával pedig bő 10 perccel a félidő előtt kettő volt ide (8–6)! A folytatásban felváltva estek a gólok, ám egy újabb Mikler-bravúrt, majd egy üres kapus Máthé-találatot követően először nőtt háromra a különbség a csapatok között. Legalábbis úgy tűnt, a játékvezetők azonban videózás után érvénytelenítették a gólt, Topicot pedig másodszor is kiállították – nem volt túl jó biznisz...

Főleg azért nem, mert lendületbe jöttek a portugálok, akik 12–12–nél utol is érték a magyar együttest, Gulyás István fel is használta az első magyar időkérést. Amely után Ancsin Gábor talált be, majd Mikler védett nagyot megint. Sajnos a játékrészt Sipos Adrián kiállítása miatt emberhátrányban fejeztük be, ráadásul Areia Rodrigues révén egyenlített Portugália, sőt, néhány másodperccel a dudaszó előtt Rui Silva hámozta át magát a védelmen, így hátrányban voltunk a szünetben (14–15).

A második félidőre Székely Márton érkezett a magyar kapuba, aki rögtön megfogott egy ziccert, Máthé hetesével pedig megint egyenlő volt az állás.

Nem sokáig, Székely újabb bravúrja és Bóka lerohanásból szerzett találata után 16–15-nél ismét nálunk volt az előny!

A következő percekben ismét felváltva potyogtak a gólok, a magyar csapatból Lékai és Máthé volt a vezér, ellépni azonban nem sikerült, mert sajnos minden magyar találatra jött egy portugál válasz, a 40. percben 21–21 állt az eredményjelzőn.

Klucsfontosságú pillanatban jött megint két Székely-bravúr, majd egy Máthé- és egy Rodriguez Pedro-gól, 23–21-nél időt is kért a portugál szakmai stáb.

Hárommal sajnos nem tudtunk meglépni, pedig Lékai révén megvolt rá a ziccer, ám sajnos kimaradt, Iturriza pedig szépített, majd negyedórával a vége előtt Rui Silva ismét döntetlenre módosította az állást.

Máthé Dominik sokadik magabiztos hetesének hála, szerencsére nem volt sokáig egál, sőt, egy jó védekezés és egy lehető legjobbkor érkező Hanusz Egon átlövést követően ismét kettő volt ide, 10 perccel a vége előtt pedig végre megtört a jég:

Ancsin átlövésének köszönhetően most már tényleg először a találkozó folyamán megvolt a közte három (27–24)!

Hat perccel a vége előtt, 28–26-nál időt kért a magyar szakmai stáb, ám egy rossz bejátszás és Brito Duarte gólja után egyre olvadt a különbség, Iturriza egy jó védekezés után egalizált, Máthé pedig a lehető legrosszabkor rontott hétméterest...

Az ihletett formában védő Székely viszont a legjobbkor mutatott be újabb bravúrt, majd Szita lőtte szét a bal felső sarkot, két perccel a vége előtt 29–28 volt az állás. A portugálok viszont hetest kaptak, amit a kapuba érkező Mikler sem tudott hárítani.

Az utolsó percben Szita tört be önfeláldozóan a portugál védelem közepén, csúnyán szabálytalankodtak vele szemben, amely kiállítást és hetest ért. Lékai bedobta (30–29), fél perce maradt a portugáloknak, hogy emberhátrányban egyenlítsenek.

Az utolsó időkérésük után megjáratták a labdát, majd egy jó bejátszás után sajnos sikerült is, 12 másodpercünk maradt megnyerni a találkozót.

Jött az utolsó magyar időkérés is, majd egy gyors akció, amelynek végén Máthé Dominik vállalkozott lövésre, a labda pedig védhetetlenül szállt a kapuba!

A magyar válogatott 31–30-ra nyert, megszerezte első győzelmét az Európa-bajnokságon és továbbra is harcban van a továbbjutásért vívott küzdelemben.

Kedden 18.00 órától Izland lesz az ellenfél.

FÉRFI KÉZILABDA-EURÓPA-BAJNOKSÁG

CSOPORTKÖR, 2. FORDULÓ

B-CSOPORT (MVM Dome, Budapest)

Portugália–Magyarország 30–31 (15–14)

V.: Horácek, Novotny (csehek)

lövések/gólok: 46/31, illetve 42/30

gólok hétméteresből: 6/5, illetve 5/5

kiállítások: 12, illetve 12 perc

Magyarország: Mikler – Rodríguez 2, Máthé 8, Lékai 6, Topic 3, Szita 4, Bóka 3, cserék: Sipos, Rosta 1, Bodó 1, Hanusz 1, Ancsin 2, Székely, Ligetvári, szövetségi kapitány: Gulyás István

(Borítókép: Szabó Bernadett / Reuters)