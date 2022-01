Lékai Máté: Meghaltunk a pályán a győzelemért

Elképesztő végjátékot követően, Máthé Dominik utolsó másodpercekben szerzett góljával győzte le a magyar férfikézilabda-válogatott 31–30-ra Portugáliát a részben hazai rendezésű Európa-bajnokságon vasárnap este Budapesten az MVM Dome-ban. Így értékeltek a lefújást követően a főszereplők.

„Sajnos megint egy kicsit nehezebben indult be a gépezet, utána viszont megtaláltuk a ritmust, és azt a játékot hoztuk, amit elvárunk magunktól” – mondta Sipos Adrián a vegyes zónában, majd így folytatta: „Végre azt a kézilabdát folytattuk, amit a szakmai stáb és mi is elvárunk magunktól, és amit a szurkolók is láthattak tőlünk az elmúlt három évben. Voltak persze hibák, bőven van még mit javítani, de nagyon örülök, hogy átszakadt a gát, és megszereztük az első győzelmünket.”

A Telekom Veszprém beállója úgy vélte, stabilabb volt a csapat védekezése, mint a hollandok ellen, a zártabb falnak köszönhetően pedig sokszor csak távoli lövésekkel tudtak operálni a portugálok, azokat pedig jó arányban hárították a kapusaink. „A hangulat fantasztikus volt, szerencsére ezúttal a szurkolás feltüzelt minket, nem bénított meg, mint ahogyan sajnos az első találkozón történt.”

Mivel Sipos a 2-es mezben játszik, a bemutatásnál ő jön be a magyar játékosok közül elsőként a pályára. Az Index arra volt kíváncsi, le lehet-e írni azt az érzést, ami ilyenkor magával ragadja a játékosokat.

Most is libabőrös lesz a karom, hogy csak beszélünk róla... Egészen elképesztő, nem nagyon tudom szavakba önteni, mit érzek azokban a pillanatokban.

Amikor a Veszprém Arénában történik a bemutatás, az is egészen hihetetlen élmény, de itt négyszer annyian vannak a lelátókon, ráadásul a hazámat képviselhetem. Soha nem fogom elfelejteni ezeket a momentumokat.”

Székely Márton átmentette ihletett formáját a portugálok elleni meccsre is, az ő bravúrjai is nélkülözhetetlenek voltak a mai sikerhez. „Most végre mindenki felült arra a hullámra, amit a hazai pálya jelentett, és ami a hollandok ellen sajnos nem sikerült. A hajrában a szurkolóink iszonyatos nyomást gyakoroltak a portugálokra, úgyhogy amellett, hogy minket tüzelnek, egész biztosan megzavarják az ellenfelet ezzel a hangzavarral.”

A Hollandia elleni találkozó után többen úgy nyilatkoztak, hogy azt érezték a pályán belül, ha reggelig játszunk, sem nyerjük meg a találkozót. Az Index azt kérdezte Székelytől, ezúttal volt-e esetleg olyan benyomása, hogy a mai találkozót egyszerűen nem veszíthetjük el. „Pontosan ezt éreztem, főleg a második félidő derekán. Ez a mi napunk volt, ebből is látszik, hogy van karaktere ennek a csapatnak, döntő pillanatokban sem remegtünk meg, visszajöttünk a rossz kezdés után is. Remélem, még sokszor énekelhetjük el közösen a Himnuszt a szurkolókkal!”

A közönség már az első félidőben a csapatba követelte az Eurofarm Peliszter játékosát, ezzel kapcsolatban kettős érzések kavarogtak a 32 éves játékosban.

Hihetetlen az a szeretet, amit a drukkerektől kapok, de arra szeretném kérni őket, hogy mindig azokat biztassák, akik éppen játszanak. Természetesen iszonyatosan jólesik, ha a nevemet skandálják, de ez fejben esetleg megzavarhatja azokat, akik a pályán vannak.

Lékai Máté ezúttal is igazi vezére volt a válogatottnak, a 33 éves irányító így értékelt. „Tudtuk, hogy élet-halál meccs vár ránk, mindenki megtett mindent, és annak ellenére, hogy nem játszottunk tökéletesen, meghaltunk a pályán, ezt pedig egyrészt érezhetően a szurkolók is díjazták, másrészt szerencsére győzelemmel párosult.”

Az utolsó, mindent eldöntő támadást így idézte fel a Telekom Veszprém játékosa. „Jó lett volna, ha kivédekezzük a portugál támadást, emberelőnyben is voltunk, de sajnos nem sikerült.

Az időkérés alatt megbeszéltük a figurát, szerencsére Gilberto Duarte kilépett rám, Alexandre Cavalcanti elment a beállóra, Dominik előtt így megnyílt a terület, ő pedig egy tökéletes lövéssel lezárta a találkozót.

Lékai szerint ezen a találkozón a drukkerek és a csapat jól egymásra talált, hálás a szurkolásért, és mindenkit arra kér, hogy ha belép az arénába, felejtse el minden problémáját, és 60 percig őrüljön meg, egy hazai világversenyen való szereplés ugyanis vissza nem térő alkalom.

Szita Zoltán az első mérkőzésen nem játszott jól, ezúttal viszont a válogatott egyik legjobbja volt. „Fontos volt, hogy elfelejtsük a hollandok elleni vereséget, a múlton nem tudunk változtatni, így lezártuk azt a találkozót, és csak a következő két mérkőzésre koncentráltunk. Megmaradt a remény, hogy továbbjussunk, sőt arra is, hogy két pontot vigyünk magunkkal a középdöntőbe. Bár talán sokan leírtak minket, és ma is voltak hullámvölgyek a játékunkban, ezúttal jól reagáltunk a kulcsszituációkra, és megérdemelten nyertük meg a találkozót.”

Sok problémával küzdöttek a portugálok, és mi is, ehhez képest nagyon izgalmas mérkőzést játszottunk. Nagyon örülök, hogy a csapatunk sokkal nyugodtabban és felszabadultabban játszott, mint csütörtökön, de remélem, elég sok tartalék maradt még bennünk

– nyilatkozta a lefújás után Gulyás István.

A szövetségi kapitány hozzátette, számukra az jelenti a legnagyobb boldogságot, hogy nagy örömöt tudtak okozni a szurkolóiknak. Azt is elárulta, hogy az utolsó időkérésnél Lékai Máté mondta, mit játsszanak a hátralévő másodpercekben, ezzel megkönnyítette a szakmai stáb dolgát, és jól döntött, Máthé Dominik pedig pontosan érkezett.

Bánhidi Bence állapotáról elmondta, nagyon szépen javul a bokája, de nem kockáztatták az egészségét. Hozzáfűzte, bízik benne, hogy a következő két napban tovább javul a beálló sérülése, és kedden ismét játszhat.

A magyar válogatott kedden 18.00 órától játssza utolsó csoportmérkőzését, az ellenfél Izland lesz majd.

(Borítókép: Kovács Tamás / MTI)