Bodó: Fáj a szívem a szurkolókért, megérdemeltek volna még négy meccset

Végletekig kiélezett meccset játszott a magyar férfi kézilabda-válogatott Izland ellen a részben hazai rendezésű Európa-bajnokság csoportkörének utolsó játéknapján, ám 31–30-ra kikapott, így nem jutott be a középdöntőbe, és véget ért számára a kontinensviadal. A lefújást követően érthetően letargikus hangulat uralkodott a vegyes zónában, ahol rendkívül szomorúan értékeltek a főszereplők.

„Nem igazán tudok mit mondani, óriási csalódottság van bennem” – mondta Bánhidi Bence, aki annak ellenére, hogy a bokája messze nem volt 100 százalékos állapotban, így is a magyar csapat legeredményesebb tagja volt, hat gólt szerezve.

Óriási hiba volt egy ekkora lehetőséget elszalasztani, nem hiszem, hogy bárkinek lesz még lehetősége világeseményen hazai pályán, 20 ezer ember előtt játszani...

Szomorú vagyok, lehangolt, meg még fél óráig sorolhatnám a negatív jelzőket. Utólag most már kijelenthetjük, rosszul élte meg a csapat, hogy ennyi ember előtt kellett játszani, túlságosan sokat foglalkoztunk a külső körülményekkel és a szurkolókkal a kézilabda helyett. Ahelyett, hogy ez a hangulat magával ragadott volna mindenkit, sajnos többen inkább nyomásként élték meg.”

A Pick Szeged beállója elmondta, roppant büszke a magyar drukkerekre, ők minden tőlük telhetőt megtettek, nagyon sajnálja, hogy a csapatnak nem sikerült kiszolgálnia a népes magyar szurkolótábort.

Lékai Máté szavai egybecsengtek Bánhidi Bencéjével. „Semmi okosat nem tudok mondani, természetesen borzalmasan csalódottak vagyunk, nem ezt az eredményt és szereplést vártuk.”

A Telekom Veszprém irányítóját az Index a játékvezetők ténykedéséről is kérdezte. „Mivel nem nyertük meg a meccset, semmin nem változtat, ha most elkezdenénk a bírókkal foglalkozni. Nyilván nehéz volt néhány ítéletet elfogadni és higgadtnak maradni, de nem keresünk kifogásokat. Megvoltak a lehetőségeink, hogy a javunkra billentsük a találkozót, mégsem sikerült. Egy csapatként nyerünk, és egy csapatként veszítünk – sajnos most az utóbbi történt.”

Lékai arról a felvetésről, hogy mi kell ahhoz, hogy a válogatott ismét a szebbik arcát mutassa, amit az utóbbi időben a szurkolók megszokhattak, így vélekedett: „Látni kell, hogy a férfi kézilabda, különösen az európai, rendkívül kiélezett, nüanszok döntenek egy-egy mérkőzésen. A mi csoportunkban is az Izland–Portugália meccsen kívül mindegyik iszonyatosan szoros volt, Horvátország két éve Eb-döntőt játszott, aztán a világbajnokságon a csoportból sem jutott tovább...

Minden találkozó élet-halál harc, ez szerintem a jövőben sem fog változni.”

Székely Márton is csalódottan nyilatkozott az Indexnek. „Hogy mi kellett volna, hogy ez jobban sikerüljön? Kezdhetjük hátulról: több védett labda, jobb védekezés és jobb támadás.

Jobban kellett volna felépítenünk a meccseket is, akkor talán nem a hajrában kellett volna kapkodni, de a kulcspillanatokból az egész tornán rendre rosszul jöttünk ki.

Az Index kérdésére, hogy van-e olyan pozitívum, amit az Európa-bajnokság után elvisz magával az Eurofarm Peliszter kapusa, így válaszolt: „A közönségünk és ez a fantasztikus atmoszféra. Le a kalappal a szurkolók előtt, ők mindent megtettek.”

Székely szerint ki kell elemezni a hibákat, és meg kell fogalmazni az új célokat, hiszen a két év múlva esedékes olimpiára mindenképpen ki akar jutni a válogatott, amely remélhetőleg a selejtezős világversenyeken visszatalál a győztes ösvényre.

„Talán, ha a kétes esetekben néha a javunkra ítélnek a bírók... Persze nem fognám a játékvezetőkre a dolgot, egy nagyon erős Izlandtól kaptunk ki, és ezúttal is sok volt a hiba a játékunkban” – mondta Bodó Richárd.

Elképesztő hangulat volt az arénában mind a három meccsünkön, ezúton is nagyon köszönöm a magyar embereknek, hogy ennyien itt voltak, és szurkoltak nekünk. Fáj értük a szívem, nagyon megérdemeltek volna még négy meccset az Eb-n.

– zárta gondolatait a Pick Szeged balátlövője.

Bóka Bendegúz így összegzett: „Keresem a szavakat, de elég nehezen találom... Mindenképpen folytatni akartuk az Európa-bajnokságot, elképesztő csalódás, hogy csak három mérkőzés jutott nekünk ebben a fantasztikus légkörben. De sajnos mi rontottuk el, kezdve a holland meccsel. Fel kell állnunk ebből a pofonból, fel is fogunk, folytatni kell azt a munkát, amit közösen három éve elkezdtünk, biztos vagyok benne, hogy meglesz az eredménye.”

A magyar csapat egy győzelemmel és két vereséggel, két ponttal zárt a B csoportban, így nem jutott tovább.

(Borítókép: Bodnár Patrícia / Index)