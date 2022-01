Két vállra fektetné a koronavírus a kézi Eb-t

Miután a hollandok két kapusa is kiesett koronavírus-fertőzés miatt, Erlingur Richardsson szövetségi kapitány (aki szintén kidőlt) a 34 éves Thijs van Leeuwennek és René de Knegtnek küldött meghívót. Montenegró ellen már mindketten pályára léphettek, így ezúttal Gerrie Eijlers kapusedzőt nem láthatta védeni a közönség, már csak azért sem, mert ő is, és további négy játékos is izolációban van.

A mieinket a csoportkörben három góllal legyőző hollandok nem kezdték jól a találkozót, Montenegró 10–6-ra is vezetett már, ezt követően azonban összeállt a holland támadójáték és védekezés is, Kay Smitsék kétgólos előnnyel mehettek a félidőre.

A második játékrészben kitartott a holland előny, Luc Steinsék ezúttal is taktikusan, az ellenfélhez alkalmazkodva kézilabdáztak, végül pedig 34–30-ra nyertek. A meccs legjobbjának egyébként a minap Budapestre érkező Van Leeuwen kapust választották.

Hollandia először nyert középdöntős mérkőzést az Európa-bajnokságok történetében.

Az MVM Dome-ban nagyjából fél ház, azaz körülbelül 10 ezer néző volt kíváncsi a szombati történésekre. A hivatalos adatok szerint a Franciaország–Izland mérkőzést 11 394 néző látta a helyszínen.

Guillaume Gille francia szövetségi kapitány is koronavírusos lett, így sem ő, sem Kentin Mahé nem lehetett ott a találkozón, de Ludovic Fabregas sem. Utóbbi negatív tesztet produkált, de tünetekre panaszkodott, így a biztonság kedvéért nem nevezte a stáb a mérkőzésre. Az izlandiaknál is akadt hiányzó bőven, a csapat legnagyobb sztárja, Aron Pálmarsson sem játszhatott, összesen 14 játékost tudott nevezni az összecsapásra Gudmundor Gudmondsson.

A meccset Izland kezdte jobban, francia részről sok volt az eladott labda, Nikola Karabaticék sok ziccert is hibáztak. A 15. percben négy góllal vezetett Izland, ekkor kért időt a Gille-t helyettesítő Érick Mathé. Mind hiába, az eddig hibátlan franciák csak keresték önmagukat, a támadásaik nem ültek, kapusteljesítményük sem volt.

A félidőben nagy meglepetésre Izland már hét góllal vezetett, köszönhetően Viktor Hallgrímssonnak is, aki 47 százalékkal védett az első harminc percben.

A második játékrész elején az olimpiai bajnok francia együttes nem tudott közelebb lépni ellenfeléhez, mi több, a 45. percben már nyolc gól volt a két csapat között a különbség. Izland a hajrára sem engedett ki és magabiztos győzelmet aratott (29–21), amit a meccs legjobbjának választott Hallgrímsson egy időn túli hétméteres kivédésével tett még emlékezetesebbé.

A szombati nap esti mérkőzésén a közönség teljes mellszélességgel az esélytelenebbnek tartott horvátok mellé állt, persze nem véletlen, érkeztek szép számmal a szomszédból is.

A találkozó a Telekom Veszprémben kézilabdázó Rasmus Lauge góljával kezdődött, a dánok pedig hamar igyekeztek magabiztos vezetésre szert tenni. Mikkel Hansenék jól is játszottak, a 18. percben kért időt először a horvát kapitány, akkor 8–4-re vezetett Dánia.

Mirko Alilovic becserélése után elkezdtek zárkózni a masszívan védekező horvátok, a 22. percben már csak egy gól volt a dánok előnye, néhány perccel később pedig már egyenlő volt az állás.

A horvátok a meccs ezen periódusában remekül vették ki Mikkel Hansent a játékból, a dánok nem tudtak mit kezdeni a horvátok zárt védekezésével. A félidő hajrájában Niklas Landin hetest védett, a dánok 12–11-es vezetéssel mehettek pihenni.

A második játékrészt kreatívabban kezdték a dánok, úgy tűnik, nem véletlenül magyarázott még másodpercekkel a kezdő sípszó előtt sem tanítványainak Nikolaj Jacobsen szövetségi kapitány.

Hamar ismét háromgólosra duzzadt a különbség, a dánok ezúttal a beállójátékra és a szélekre helyezték a hangsúlyt, Hrvoje Horvat viszonylag hamar, nyolc perc elteltével kért ismét időt. Meglépni nem tudtak a dánok, tíz perccel a vége előtt is három gól volt közte, a horvátok pedig hiába próbáltak meg mindent, nem tudtak fordítani, Dánia 27–25-re nyert, ezzel pedig nagy lépést tett az elődöntő felé.

Két fordulóval a középdöntő vége előtt a csoportot Dánia vezeti, a második helyen Izland, a harmadikon Franciaország áll.

A döntőt egy hét múlva vasárnap rendezik meg az MVM Dome-ban. A vírushelyzet miatt az Európai Kézilabda-szövetség (EHF) naponta krízismegbeszélést tart.

FÉRFI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 2. FORDULÓ (MVM Dome, Budapest)

Montenegró–Hollandia 30–34 (16–18)

Franciaország–Izland 21–29 (10–17)

Dánia–Horvátország 27–25 (12–11)

A csoport állása:

1. Dánia 6 pont

2. Izland 4 pont

3. Franciaország 4 pont

4. Hollandia 2 pont

5. Montenegró 2 pont

6. Horvátország 0 pont

(Borítókép: Az izlandi Ymir Gíslason (b) és Ellidi Vidarsson (j) valamint a francia Aymeric Minne (k) a magyar-szlovák közös rendezésű férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének 2. fordulójában játszott Franciaország - Izland mérkőzésen a budapesti MVM Dome-ban 2022. január 22-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)