Elbukott az olimpiai bajnok Budapesten, a svédek döntőznek a kézi-Eb-n

Az olimpiai bajnok esélyeshez méltóan kezdte a találkozót, Ludovic Fabregas és Dica Mem vezérletével 5–1-es vezetésre tett szert, amely után a svéd szakmai stáb kénytelen volt időt kérni. Ez megtette hatását, a folytatásban ugyanis az északiak mind támadásban, mind védekezésben rendezték soraikat és folyamatosan zárkóztak.

A 20. percben a kapus (!) Andreas Palicka találatával 10–10-nél érték utol riválisukat, ráadásul a hálóőr az emberhátrányok miatti üres kapus francia játéknak „köszönhetően" már harmadszor dobott gólt, ezzel a mezőny legeredményesebbje volt...

A svédek a játékrész hajrájában sem lassítottak, sőt, Jim Gottfridsson remeklésének köszönhetően némi meglepetésre a szünetre háromgólos előnyre tettek szert (17–14).

A második félidő első találatát is Glenn Solberg alakulata szerezte, így az olimpiai bajnoknak kevesebb, mint 30 perce maradt, hogy ledolgozza négygólos hátrányát.

A 45. percre ebből kettőt sikerült, mert bár a kapuban továbbra is remeklő Palicka eszén néha azért sikerült túljárnia a franciáknak – köszönhetően elsősorban a fiatal irányító, Aymeric Minne góljainak –, a svéd lerohanások továbbra is ültek, Gottfridsson pedig a francia kapu előtt egyszerűen nem tudott hibázni.

Szűk 10 perccel a lefújás előtt megint visszaállt a közte négy (30–26) és bár az olimpiai bajnok Fabregas találatával zárkózott, ennél közelebb az 55. percig nem jutott, így 32–29-nél a koronavírus-fertőzésből visszatérő Guillaume Gille kénytelen volt időt kérni. A szakember intelmei hatottak csapatára, meg persze Vincent Gerard bravúrjai is, így pillanatokkal később ismét „csak” kettő volt közte (33–31).

Gól itt is, ott is, majd Palicka a lehető legjobb pillanatban védett megint hatalmasat, 50 másodperc maradt a meccsből, 34–32-nél pedig a franciák helyzete szinte kilátástalannak tűnt. Egy svéd időkérés, majd egy jó gall védekezés és gyors gól után nyílttá vált az utolsó néhány másodperc, főleg, hogy a játékvezetők lépéshiba miatt a franciáknak adták az utolsó támadás jogát. Palicka azonban az utolsó másodpercben Fabregas ziccerét is kivédte, Svédország pedig megnyerte a mérkőzést.

A svédek a vasárnapi fináléban a dánokat legyőző spanyol válogatottal találkoznak.

FÉRFI KÉZILABDA-EURÓPA-BAJNOKSÁG, BUDAPEST

Elődöntő

Franciaország–Svédország 33–34 (14–17)

Spanyolország–Dánia 29–25 (13–14)

Az 5. helyért:

Norvégia–Izland 34–33 (16–12, 27–27, 30–30) – hosszabbítás után

(Borítókép: Illyés Tibor / MTI)