Idén már nem léphet pályára a magyar kéziválogatott sztárja

Máthé Dominik, az Elverum kézilabdacsapatának jobbátlövője súlyos sérülést szenvedett a csütörtök esti, THW Kiel elleni BL-mérkőzésen. Már az előzetes hírek is vészjóslók voltak a sérüléssel kapcsolatban, péntek délutánra pedig be is igazolódtak, legalább egy év kihagyás vár a magyar válogatott kulcsjátékosára – adta hírül a norvég bajnokcsapat honlapja.

Az Elverum honlapjának tájékoztatása szerint a magyar jobbátlövőnél keresztszalag-szakadást és oldalsó szalagszakadást diagnosztizáltak, ami egyben azt is jelenti, hogy Máthé többet már nem lép pályára az Elverum mezében, a következő szezontól ugyanis a Paris Saint-Germain játékosa lesz.

(Borítókép: AFP)