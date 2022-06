Erősek az idegei és a visszavonulása után három évvel is jó kondiban van a 40 esztendős Momir Ilics, de a nyugodt éjszakáit annak is köszönheti, hogy a Telekom Veszprém vezetőedzőjeként sikerült jó formába hoznia a csapatát. Jövő szombaton a bajnoki cím visszahódítása, egy héttel később pedig a BL-döntőbe jutás igazolhatja a klubvezetés választását, amikor tavaly július 2-án Gulyás Péterrel megerősítve a szerb-magyar kettős állampolgár szakember kezébe adták a kormánybotot. Mindez három elődjének, két spanyolnak és egy svédnek a nem tükörsima menesztése után következett be, ami éppenséggel figyelmeztető jel is lehetett.

Rászolgáltak a bizalomra

Jó alvó vagyok, és mostanában is nyugodtak az éjszakáim, mert az együttesünket sikerült jó formába hoznunk, ami ugyanúgy csapatmunka volt, mint a játékosoké

– nyilatkozta az SzPress Hírszolgálatnak a kézilabdázóként kétszeres BL-győztes és gólkirály Momir Ilics, akit az óta mindenki csak Momónak nevez, hogy 2013-ban Kielből Veszprémbe érkezett és aláírta az első, három évre szóló szerződését.

„Amikor a kinevezésemről elkezdtünk tárgyalni, a helyzet zavaros és feszült volt. Azon a napon pedig, amikor a felkérésre igent mondtam, azzal is számoltam, hogy ha nem is egy „Mission Impossible”, vagyis egy lehetetlen küldetés vár rám, de olyan kihívás, amit csak halálosan komolyan lehet venni. Sok játékos távozott, a sorokat fiatalokkal kellett feltölteni, de mi magunk, az újonnan felállt szakmai stáb tagjai is a posztunkon a pályájuk elején járóknak számítottunk. Várt és váratlan akadályokkal találtuk szembe magunkat, de mentünk előre, egyre kevesebbet hibáztunk. A Magyar Kupa már a mienk, és remélhetőleg jövő szombaton a bajnoki döntő visszavágóján sem okozunk csalódást. Nem hiszem, hogy kezdetben túl sokan bíztak abban, hogy eljutunk idáig, de nekünk nem ezzel kellett foglalkozni” – hangsúlyozta a Telekom Veszprém vezetőedzője.

Ilics szerint a bajnoki döntő első „menetében” Szegeden megszerzett egygólos győzelem önmagában még nem biztosíték arra, hogy a visszavágó sikerét előre ki lehetne pipálni.

„Az ellenfél mesterének, Carlos Pastornak az edzői multjáról elég annyit mondani, hogy ugyanabban az évben, 2013-ban állt a szegedi csapat élére, mint amikor én játékosként bemutatkoztam Veszprémben. Így a szakmai tudás előnye papíron kétség kívül nála van. Minekünk az adhat erőt és ennek a szelét ki is kell fognunk, hogy olyan csapatok skalpját sikerült megszereznünk, mint amilyen a Kielce, a Flensburg-Handewitt, a Barcelona és a PSG, legutóbb pedig az Aalborg, Ahogy a magyarok szokták mondani, ez tényleg nem semmi. Összetartás, kitartás, fegyelmezett játék, bátorság és egyre több tudás eredményezte ennek a nagyon nehéz menetelésnek a látványos eredményeit. A csapatom mentálisan és fizikailag is erős, és bár a sérülések eshetősége ennek a sportágnak a sajátossága, remélem, hogy a szerencse nem pártol el tőlünk” – mondta Momo a két csapat közti különbségről.

Nincs egyedüli favorit

Momo, aki soha nem fontolgatja sokáig a válaszait, rá jellemző gyorsasággal válaszolt arra kérdésre, hogy mire számít a Bajnokok Ligája első mérkőzésnapján, amikor a Veszprémnek a hat éve rossz emlékeket keltő lengyel Kielce lesz az ellenfele:

Nem Dujsebajev csapatával, még kevésbé a múlttal foglalkozunk, hanem most csak a magyar bajnoki cím visszahódításával. Majd ha az első küldetésünket teljesítettük, szusszanunk egyet, összedug juk a fejünket és igyekszünk a lehető legjobban felkészülni a BL elődöntőre

– mondta a Telekom Veszprém vezetőedzője, aki szerint az idei Final Four küzdelmeinek nincs kiemelkedő tudású és ezért egyedüli favoritja. Ugyanis az is egy visszatérő fogas kérdés, hogy a négy résztvevő, az elődöntők párosítása szerint a Telekom Veszprém és a Lomza Vive Kielce, valamint a címvédő Barcelona és a Sander Sagosen súlyos sérülése miatt meggyengült THW Kiel csapatai közül melyik lesz képes 24 óra leforgása alatt kétszer is győztesként elhagyni a pályát.

Ehhez még annyit, hogy az idei kölni döntősök mezőnyéből eddig csak a Veszprém maradt adós a BL győzelemmel, a rekorder Barcelona tíz, a Kiel négy, a Kielce pedig egy első helyet könyvelhetett el.

Szalay Péter – SzPress Hírszolgálat

(Borítókép: Momir Ilics a Telekom Veszprém színeiben. Fotó: Peka Roland / handballveszprem.hu)