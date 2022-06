„Hülye hibákat követtünk el” – Lauge a Veszprém BL-elődöntője után

„A legfontosabb dolog, hogy egy meccs 60 percig tart. Az első félidőben nem voltunk igazán élesek, nem úgy ment a játék, amire számítottunk, de olyan nagy baj sem volt. A Veszprém kapusa jobban védett, mint a miénk, de összességében apróságok jelentették a különbséget. Türelmesnek kellett lennünk. Reméltük, hogy a második félidőben megjönnek majd Andreastól is a nagyobb védések, így is lett. Erre már építhettünk, jól is kezdtünk a szünet után, és a lendületünk kitartott a végéig. A második félidőben támadásban és védekezésben is jóval hatékonyabbak voltunk, ennek köszönhetjük a győzelmet” – értékelt a Kielce kispadján ülő Talant Dujsebajev a csapata által behúzott elődöntő után.

„Volt néhány szituáció a második félidőben, amibe kár lenne most belemenni. Összességében úgy érzem, egy kis szerencse kellett volna, picit több jó lövés, picit kevesebb labdavesztés... Ezek döntötték el a meccset – vette át a szót Momir Ilics, a Veszprém vezetőedzője. – Jelen pillanatban nem szeretnék állást foglalni a kiállításról, mert még nem tudtam visszanézni, mi is történt Blagotinsek kizárása előtt. De azt kell mondjam, egy ilyen piros lap döntően befolyásolhatja a meccset. Blaz nélkül minőséget vesztettünk védekezésben. Az a helyzet, a második félidőben nagyon sokszor éreztem azt, mintha eggyel kevesebben lennénk, erre pedig sem a kizárás, sem a kétperces kiállítások nem jelentenek önmagukban magyarázatot.”

„Természetesen nem így terveztük a mai napot. Tudtuk, hogy nehéz meccs vár ránk, és úgy érzem, a találkozó jelentős részében nagyon jó kézilabdát is játszottunk, de a Kielce végül jobbnak bizonyult – értékelt Manuel Strlek, a Telekom balszélsője. – Nem tehetünk mást, megpróbáljuk megnyerni a bronzmérkőzést – hosszú idény van mögöttünk, jó lenne egy győzelemmel lezárni. Végig hittünk abban, hogy megnyerhetjük a sorozatot, hogy képesek vagyunk úgy játszani, ami a legmagasabb szinten is elég. Az idény közben több csodálatos pillanatot átéltünk, néha nehéz helyzetből is visszakapaszkodva, olyan győzelmeket elérve, amelyekért az emberek úgy imádják a kézilabdát. Jövőre visszatérünk majd, senkinek ne legyen kétsége!”

„Mit mondjak, hülye hibákat követtünk el, főleg a második félidőben volt sok ezekből, na meg a kétperces kiállításokból – mondta a vereség okáról Rasmus Lauge. – Eközben a Kielce a szünet után elképesztően feljavult, lenyűgözően kézilabdáztak. Szerencsére itt van még a holnapi nap, nem kell ilyen szájízzel befejeznünk az idényt. Remélem, a bronzmeccsen meg tudjuk mutatni a bennünk rejlő minőséget, és örömet tudunk okozni a nagy utat vállaló szurkolóinknak!”

A meccs előtt sokan úgy gondolták, a Kielce német válogatott kapusa, Andreas Wolff lehet az egyik főszereplő. Az első félidőben nem úgy tűnt, hogy így lesz, végül a második játékrész elején bemutatott bravúrjaival mégis kulcsfigura lett.

„Remek tartásról tettünk tanúbizonyságot, szívünket-lelkünket kitettük a pályára, ennek köszönhetjük a fordítást és azt, hogy megérdemelten jutottunk a döntőbe. Bárki is lesz az ellenfelünk, ha úgy játszunk, mint ma a második félidőben, akkor minden esélyünk megvan a végső győzelemre is” – örömködött Wolff.

A vasárnapi program 15 óra 15 perckor kezdődik, a bronzmérkőzésen vagy a Barcelona, vagy a THW Kiel lesz a Veszprém ellenfele. A döntő – a Kielcével – 18 órakor kezdődik majd.

FÉRFIKÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Négyes döntő (Köln)

Telekom Veszprém–Kielce (lengyel) 35–37 (18–16)

Később

18.00: THW Kiel (német)–Barcelona (spanyol)

Vasárnap, 15.15: bronzmérkőzés

Vasárnap, 18.00: döntő

