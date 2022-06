A volt magyar kapitány már az első nap elrontaná a Veszprém négyes döntőjét

A Kielce kispadján az a Talant Dujsebajev ül, aki 2014 és 2016 között a magyar kézilabda-válogatottat is irányította, így pedig az átlagnál talán jobban is ismeri a Veszprémet. No nem mintha egy négyes döntőben bármelyik szereplőt külön be kéne mutatni a másiknak...

„Biztos vagyok benne, hogy kemény mérkőzés vár ránk, azt viszont nem gondolom, hogy akár mi, akár a Veszprém esélyesebbnek érezhetné magát. Hogy mi a legnagyobb erősségük hozzánk képest?

Elképesztő történelmük van, az elmúlt évtizedekben Európa három legmeghatározóbb klubja közé tartozik a Veszprém

– jelentette ki az egykori Szovjetunióban kirgiz családban született, később spanyol állampolgár és válogatott lett Dujsebajev.

„Már az is óriási eredmény, hogy eljutottunk ideáig és három ilyen monstre klub az ellenfelünk, mint a Barcelona, a Kiel és a Veszprém. De természetesen nem akarunk itt megállni. Boldog vagyok, hogy itt lehetünk, hogy a pandémia után újra telt ház előtt, a szurkolóinkkal, az újságírókkal együtt élvezhetjük a világ egyik legnagyobb kézilabdashow-ját. Európában nincs ennél fontosabb hétvége a sportágunkban. Bízom abban, hogy minél tovább élvezhetjük önfeledten ezt a varázslatos hangulatot, mert az azt jelentené, hogy sikerrel vesszük az első akadályt és vasárnap döntőre készülünk” – tette hozzá, majd az esélyekre is kitért.

Két kőkemény meccs vár mind a négy csapatra mindössze 24 óra lefogása alatt. A játékosoknak nagyon rövid idő alatt kell kétszer is a legjobb teljesítményükkel előrukkolni, vagy legalább amennyire csak lehet, megközelíteni azt. Itt már mindenki felkészült, fizikálisan rendben van, még akkor is, ha nem volt rövid az idény. Mentálisan kell erősnek lenni, és mi tagadás, kell egy kis szerencse is majd a meccsek közben. Nincs egyértelmű favoritom, de a Barcelona címvédőként talán valamivel esélyesebb, mint mi vagy a másik két rivális

– mondta Dujsebajev, aki szeretne sokat tenni azért, hogy fogadott hazája csapata, a Barca ne írhasson történelmet: a 2010-ben bevezetett négyes döntők korszakában ugyanis még soha, egyetlen klubnak sem jött össze a címvédés.

„A négy legjobb csapat van itt, biztos vagyok benne, hogy apróságok döntenek majd – vette át a szót az egykori klasszis irányító fia, Alex Dujshebaev. – Ugyanakkor magabiztosak vagyunk, tudom, hogy mindent kiadunk majd magunkból a Veszprém ellen, és bízom abban, hogyha így lesz, akkor mi leszünk a jobb csapat.”

A lengyeleknél főszereplő lehet a 31 esztendős német válogatott kapus, Andreas Wolff, aki elévülhetetlen érdemeket szerzett abban, hogy a Kielce négy közé kerüljön a BL-idényben. Nem véletlen, hogy az Európai Kézilabda-szövetség munkatársai is kiemelték – igaz, a szezon álomcsapatába nem került be.

„Mindig különleges érzés Kölnben szerepelni, olyan, akárcsak egy Európa-bajnokságra vagy világbajnokságra készülni, ám a légkör kicsit mégis más, sokkal töményebb az élmény. Két nap, két nagy meccs – nem akarok tippelgetni az erőviszonyokról, közel azonos esélyt adok mind a négy csapatnak a végső győzelemre. Persze álmodozom, jó lenne a döntőbe jutni, és azt sem bánnám, ha korábbi csapatom, a Kiel lenne az ellenfelünk. Sok barátom játszik ott még mindig, különleges élmény lenne egymással meccselni – habár bármennyire is kedvelem őket, nagyon nem örülnék a sikerüknek, ha minket vernének a fináléban” – mondta Wolff.

„Tudtuk, kit szerződtetünk és micsoda képességek rejtőznek benne, de aztán jött a koronavírus és olyan helyzetbe kerültünk mind, amire előtte senki nem készülhetett fel. Ez nehézségeket okozott sokaknak, és őt sem kerülte el. De képes volt talpra állni és nem csak felállt, hanem ebben az idényben túl is szárnyalta az elvárásainkat. Mióta a játékosomnak mondhatom, minden kétséget kizáróan a világ legjobb kapusának tartom” – dicsérte a hálóőrt Dujsebajev.

A Kielce és a Veszprém az első elődöntőben lép pályára Kölnben, az összecsapás 15 óra 15 perckor kezdődik a Lanxess Arénában. A találkozót megelőzően a magyar csapat játékosai is megszólaltak, az Index helyszíni beszámolóját itt olvashatják a pénteki napról, többek között Lékai Máté, Rasmus Lauge és az idény álomcsapatába választott Kentin Mahé várakozásaival.

A két együttes idén harmadszor találkozik: a lengyelek által megnyert B-csoportban szerepeltek együtt, s a két korábbi összecsapáson hazai győzelem született. Előbb Kielcében 32–29-re kikapott a Telekom, idén márciusban pedig 35–33-ra nyert a Veszprém Arénában.

FÉRFI KÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Négyes döntő (Köln)

Szombat, 15.15: Telekom Veszprém–Kielce (lengyel)

Szombat, 18.00: THW Kiel (német)–Barcelona (spanyol)

Vasárnap, 15.15: bronzmérkőzés

Vasárnap, 18.00: döntő

(Borítókép: Talant Dujsebajev a Kielce kispadján – John Berry/Getty Images)