Hetedszer sem sikerül: a Kielce legyőzte a Veszprémet a BL-elődöntőben

A Telekom Veszprém hiába játszott remekül az első félidőben, a szünet után alig egy perc alatt egyenlítő, majd fordítani is tudó Kielce végül 37–35-re nyert a férfi Bajnokok Ligája kölni négyes döntőjének első elődöntőjében.

„– Meglesz?

– A vonat? Remélem!

– A meccsre gondoltam…

– Az biztos!”

Bő két órával a kölni négyes döntő első mérkőzése előtt – amit történtesen a Veszprém és a Kielce vívott – épp úgy hömpölygött a tömeg a Dóm környékén, mintha egy átlagos szombati délelőtt végén járnánk. Vagyis egy apró különbség mégis csak akadt: a távolról is jelentősnek tűnő piros pólósok száma ezúttal nem a helyi futballcsapat, a szintén piros-fehér 1. FC Köln valamely sikerének volt köszönhető, hanem a kölni Lanxess Aréna bevételével és a BL-serleg elhódításával hetedszer is megpróbálkozó Veszprémnek.

A magyar drukkerek a pénteki főpróbán már kitettek magukért, a csapatok hivatalos bemutatásakor a csarnok mellé septiben felhúzott színpad előtt messze ők verődtek össze a legnagyobb létszámban, ez pedig a hangerőben is megmutatkozott.

Szombaton ismét csak elkélt minden extra decibel, ami a lelátó felől érkezhetett: a Veszprém és a Kielce játékosai is igazi ki-ki meccsre készültek, amit a két együttes csoportkörben nyújtott teljesítménye is alátámasztani látszott: Lengyelországban és Magyarországon is a hazai együttes tudott nyerni, így aztán a legkevésbé sem tűnt mellékesnek, melyik csapat érzi majd inkább otthon magát Kölnben.

A Dómtól visszainduló szurkolókon aligha múlt bármi, minimális futással elérték az aréna felé tartó S-bahnt, így már csak az volt a kérdés, az elődöntővel kapcsolatos jóslatuk is beválik-e?

A meccs első gólját a Veszprém szerezte, ezzel nem kis ovációt kiváltva a több ezer fős magyar táborból, akik az Aréna egyik csücskét szabályosan megtöltötték. A folytatás aztán a várakozásoknak megfelelően alakult, 3–2-nél már a lengyelek vezettek, 6–5-nél – két nagy Rodrigo Corrales védésnek is köszönhetően – ismét fordult a kocka és a Veszprém állt jobban. A pénteki sajtónapon rendkívül magabiztos és bizakodó, az idény BL-álomcsapatába is beválasztott Kentin Mahé góljával aztán először a meccsen kétgólos különbség alakult ki a felek között. S még mindig az első tíz percen belül jártunk…

A folytatásban sem esett vissza a tempó, ám védekezésben valamelyest javult mindkét csapat, így a gólok is ritkultak. Az erővonalak megdermedni látszottak, hol egy, hol két találat volt közte, de összességében a Veszprém akarata látszott érvényesülni, ahogy az első félidő derekához értünk (10–8) .

A Kielce a 20. percben még visszajött egálra, utána viszont Alex Dujshebaev lépéshiba miatt meg nem adott gólja megtörte kissé a csapat lendületét, a Veszprém egy háromgólos sorozattal ismét ellépett a riválistól. Igaz, a spanyolra így sem lehetett rossz szava a társaknak: négy lövésből három góllal zárta a játékrészt. De ez is kevés volt a Telekommal szemben, amely a labdaszerzések után nemcsak gyorsabban fejezte be az akciókat ellenfelénél, hanem jóval pontosabb is volt a végjátékoknál hetven százalék felett váltva gólra a lövéseket. Ha ez önmagában nem lett volna elég a lélektani fölényhez, a 27. percben Maqueda saját térfélről szerzett gólja, majd az ezt követően ajtó-ablak ziccerig játszott Kielce-akcióból Kules döngő kapufája még egyet lökött a mérleg nyelvén – a Veszprém irányába (16–14).

A játékrész utolsó percét háromgólos magyar előnyről kezdték a felek, ami gyorsan kettőre olvadt, köszönhetően Tournat-nak. Végül a videózás után meg nem adott, utolsó másodpercen túl a hálóba érő Lauge-lövés azt jelentette, 18–16-os Veszprém-vezetésnél fordulnak a csapatok.

A második félidő aztán katasztrofálisan indult: ezúttal a Kielce szerzett gólt az első akciójából, Alex Dujshebaev, ki más, majd egy jó védekezés után a testvére, Daniel is beköszönt, ezzel egy perc alatt ledolgozva az első játékrészben összeszedett hátrányt. Mahé hibázott büntetőt, de a lengyel fordítás sem jött össze, Moryto hibázott. 20–19-re vezetett a Veszprém, amikor hosszas videózás után a játékvezetők piros lappal kiküldték Blagotinseket, akit így az egész meccsre elvesztették az “építők”. Mindössze 16 másodperc kellett innen a lengyeleknek, hogy egyenlítsenek, majd Lauge bal alsó mellé pattogó perdítését követően Moryto meg is fordította a meccset. Talant Dujsebajev tanítványai a 8. perc után először kerültek ismét előnybe… (20–21)

Nemcsak csapatuk jött vissza a meccsbe, a Kielce-drukkerek hangja is feltámadt, milyen az emberi agy, bár igen kicsi a valószínűsége, hogy ezt jelentette, az általuk skandált lengyel szöveg is megtévesztően úgy szólt, „visszajöttünk, visszajöttünk”…

A Veszprém lélektanilag nagyon nehéz helyzetbe került, az első félidő magabiztos támadásvezetéseinek hirtelenjében már nyoma sem volt. Pontatlan centerezés, indokolatlan belemenés a szélen, és az egyre jobban játékba lendülő Andreas Wolff védései egyaránt mélyítették a gödröt, amiben a Telekom egyik pillanatról a másikra találta magát. S hiába jött ki a labda a bal kapufa tövéről a Kielce félpályás, üreskapus próbálkozásánál, ha a kipattanóra érkező Kules senkitől sem zavartatva gyűjthette be, majd vághatta azt a kapu bal oldalába… Ezen a ponton természetes, hogy Thrastarson csípő mellől elengedett lapos kísérlete is elgurult a lábak alatt – a jobbra dőlő Corrales cipője hegyétől egy centire, pont a bal alsóba (21–24). A két csapat közti olló pedig ezt követően sem akart zárulni. A 42. percben már néggyel mentek a sárga mezesek.

Kellett volna egy jó sorozat a támadás közben egyre többször a hét a hat elleni játékhoz folyamodó Veszprémnek, de az idő csak egyre telt, tartósan három gólnál közelebb pedig csak nem sikerült kerülni. A helyzeten Sipos majd Maqueda egymást rövid időn belül követő kétperces büntetése sem tette könnyebbé – különösen utóbbi kiállítása tűnt megkérdőjelezhető ítéletnek. A Veszprém-drukkerek ennek hangos füttyszóval egyértelmű tanújelét is adták.

A Telekom védekezése sem akart összeállni, még több mint tíz perc hátra volt a meccsből, amikor a lengyelek elérték a harminc gólt. Amikor az 54. percben Daniel Dujshebaev ismét négygólosra növelte a különbséget, a Kielce-tábor olyan ünneplésben tört ki, mintha már a végső dudaszón is túl lettünk volna. S bár a meccsből még hátra volt öt és fél perc, lélektanilag valóban vége volt a harcnak… A Veszprém játéka teljesen görcsössé vált, a sok apró egyéni hibát látva pedig elképzelhetetlennek tűnt, hogy innen még legyen visszaút.

Nem is volt, a Kielce végül 37–35-re behúzta az első elődöntőt…

A hetedik te magad légy! – írta 1932-ben József Attila. A Veszprém 2022-ben nem tudta javára váltani a tanácsot: hetedik nekifutásra sem jött össze a BL-győzelem Kölnben.

Apró öröm: a bronz még meglehet. Az idény elején, mikor Nagy László Momir Ilics kinevezésével új útról, és az ehhez szükséges szurkolói türelemről beszélt, alighanem ezt is aláírta volna bármely veszprémi.

No meg a szurkolósrácok is elérték azt a fránya vonatot…

A győzelemért cserébe alighanem lemondtak volna a meccs első pár percéről.

FÉRFI KÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Négyes döntő (Köln)

Telekom Veszprém–Kielce (lengyel) 35–37 (18–16)

Később

18.00: THW Kiel (német)–Barcelona (spanyol)

Vasárnap, 15.15: bronzmérkőzés

Vasárnap, 18.00: döntő

(Borítókép: Roberto Pfeil / AFP)