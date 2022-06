A Barca olyat tett Kölnben, amire még egyetlen csapat sem volt képes

A Barcelona férfi kézilabdacsapata hetespárbajban múlta felül a Kielcét a 2021–2022-es Bajnokok Ligája-kiírás kölni fináléjában. Ezzel a négyes döntők 2010-es bevezetése óta a katalán együttes az első, amely meg tudta védeni a címét. A lengyelek tragikus hőse Alex Dujsebajev lett, aki hatalmas mezőnymunka mellett négy gólt is szerzett a meccsen, ám végül a sorsdöntő hetest elhibázta.

A Lanxess Aréna a bronzmeccsen még kissé foghíjas lelátói teljesen megteltek 18 óra előtt néhány perccel. A lekapcsolt reflektorok helyett némi lézershow, a közönség kezében gyúlt vakufény és a kapuk mögött egy-egy fellobbanó lángcsóva világította be sejtelmesen a teret, amikor a helyi műsorközlő hangja az éterbe robbant, hogy a küzdőtérre szólítsa a finálé résztvevőit.

A Barcelona olyasvalamire készült, amelyre a négyes döntők 2010-es bevezetése óta még egyetlen csapat sem volt képes: megvédeni a címét. Sőt a katalánok már azzal is páratlan bravúrt hajtottak végre, hogy az aranyérem után egyből eljutottak a döntőig. Persze ki más is kacérkodhatott volna jobb esélyekkel a címvédő átkának megtörésével, mint a sorozat rekordbajnoka (10). A duplázás legutóbb szintén egy spanyol csapatnak, a Ciudad Realnak sikerült a 2007–2008-as idény után a 2008–2009-es kiírásban is elhódítva a BL-győztesnek járó serleget. Természetesen még a korábbi lebonyolítási formában, kétmeccses döntőkben bizonyulva jobbnak a THW Kielnél.

A korábbi magyar szövetségi kapitány, Talant Dujsebajev azonban fogadkozott, a Veszprém elődöntőbeli legyőzésénél ők sem akarnak megállni, 2016 után (amikor épp a bakonyiakat verték a fináléban) ismét magasba emelnék a trófeát. Persze ezt jóval könnyebb mondani, mint megtenni.

A Kielce csak abban reménykedhetett, hogy a játékuk minden eleme összeáll, és hasonló hatékonysággal tudják majd gólra váltani a helyzeteiket, mint egy félidőn keresztül a Kiel tette a Barca ellen szombaton (85 százalék felett).

I. FÉLIDŐ

Az már az első tíz perc után világos volt, hogy ezt a mutatót nem tudja megközelíteni a lengyel csapat, cserébe viszont ott volt kapujában a Veszprém ellen is több nagy bravúrt bemutató Andreas Wolff! A német hálóőr lélektanilag fontos pillanatokban védett bravúrosan – ezt pedig rögvest az első Barca-akciónál, Cindric lövését hatástalanítva sikerült megalapoznia.

A Kielce igyekezett csak akkor próbálkozni gyorsindításokkal és lerohanásokkal, amikor tényleg nagyon egyértelműnek tűnt a helyzet, és Alex Dujshebaevék csaknem biztosra mehettek, góllal fejezik be az akciót, egyébként inkább lassították a tempót, és időről időre akár passzívig is játszották akcióikat, csak akkor dobva el a labdát, amikor már nagyon muszáj volt. Ezzel a meccs elején sikerült is kizökkenteni a Barcelonát, amely ugyan egy-két góllal rendre vezetett, de ellépni nem tudott, s különösen középen megszenvedett a helyzetek kialakításával. Eközben a sárga mezesek épp a széleken nem tudtak mit kezdeni a címvédővel, mindössze két kísérlettel és nulla, azaz nulla szélről szerzett góllal zárva az első félidőt.

18 perc után, 10–7-es katalán vezetésnél kétperces fórba is került a Barca, de hiába volt három akciója is arra, hogy négyre növelje a különbséget, nem tudott élni ezekkel a labdákkal – Wolff parádézott ismét. A Kielce erőt meríthetett ebből, és vissza is kapaszkodott a meccsbe, a 25. percben 12–12-nél egyenlített a lelátón helyet foglaló 3000-3500 lengyel szurkoló nem kis örömére. Dujsebajev a játékosait és a közönséget egyaránt igyekezett fanatizálni heves kézmozdulataival, s ezekben a pillanatokban valahogy sütött a kirgizből lett spanyol klasszisról, hogy tényleg elhiszi, meg lehet tréfálni a 10-szeres BL-győztest.

Ezután négyperces gólcsend következett mindkét oldalon, majd Blaz Janc találatára Szymon Sicko válaszolt alig öt másodperccel a játékrész vége előtt. Mégsem döntetlennel vonultak öltözőbe a csapatok, ugyanis egy gyorsindítást követően a jobb szélről Aleix Gómez még talált egy apró rést, ahol a lengyel kapuba tekerte a labdát (14–13).

II. FÉLIDŐ

A második félidőből igazi ki-ki meccs kerekedett ki, különösen az után, hogy Daniel Dujshebaev 17–16-nál – 0–1 után először – meg tudta szerezni a vezetést a Kielcének. Erre a Barca még gyorsan válaszolt, de aztán 21–20-nál az idősebb Dujshebaev fivér, Alex góljával is előnybe tudott kerülni a lengyel csapat, és ez a lépéselőny már jóval tartósabbnak bizonyult. Nem lehet azt mondani, hogy támadásban életük meccsét játszották volna Dujsebajev fiai, 50 perc alatt három-három gólig jutottak, miközben kifejezetten sokat vállalkoztak lövésre, de cserébe mezőnyben is sokat vállaltak.

24–23-ig ütemesen lépegettek a csapatok, a Kielce vezetett, a Barcelona egyenlített, a lengyel drukkerek pedig mindehhez hol fanatikusan skandálták csapatuk nevét, hol pedig éktelen füttykoncertben részesítették a támadni próbáló ellenfelet. 24–24-nél hiába volt lerohanásból ziccere Gómeznek, Wolff jobb lába ott volt, ahol kellett – egy szökkenést követően nagyjából a jobb füle mellett… –, a helyzet pedig kimaradt.

A kérdés egyre inkább az volt: meddig lehet bírni az idegek párharcát, ki fog előbb ritmust téveszteni? Négy perccel a vége előtt egyetlen, Kielce által eladott labda is elégnek tűnt ahhoz, hogy megpecsételődjön az addig bravúrosan kézilabdázó csapat sorsa: Timothey N’Guessan talált a kapuba, s innen már a gránátvörös-kékek diktálhattak. Ráadásul Tomasz Gębala kétperce miatt a véghajrá jelentős részét emberhátrányban volt kénytelen lejátszani a 2016-os BL-győztes…

Az utolsó percnek 28–27-es spanyol vezetésnél vágtunk neki, s bár szűk 30 másodperccel a dudaszó előtt labdát szereztek, majd időt is kértek a lengyelek, úgy tűnt, nem tudnak mit kezdeni a Barcelona védekezésével. De Artsem Karalek másként érezte, és felvállalva a betörést az utolsó másodpercben egyenlített (28–28).

A bronzmeccs után a döntő sem dőlt el rendes játékidőben!

Ám jelentős különbség, itt nem azonnali hetesek következtek…

HOSSZABBÍTÁS

A ráadás első gólját a Barcelona szerezte, de ellépni ezúttal sem tudott a címvédő, Wolff önkívületben védett, újra meg újra tüzelve a közönségét is. Ez az öt perc mindössze három gólt hozott. A második öt perc elején a Kielce fordított, Dani Dujshebaev értékesített hetest, majd Moryto talált akcióból a kapuba. Mem ötven másodperccel a vége előtt egyenlített, de így az utolsó támadásra a lengyelekhez került a labda – a végén Alex Dujshebaev vállalta el a lövést, de az a kapufáról kivágódott, a kipattanót begyűjteni pedig nem maradt idő, harsant a dudaszó (32–32).

HETESEK

A szétlövésre maradt a döntés, ki emelje magasba 2022-ben a BL-serleget: a harmadik párnál Alex Dujshebaev hibázott elsőként, s mivel az addig próbálkozó Barca játékosai közül senki más nem tette meg ezt a szívességet, testvére, Dani úgy állhatott oda a negyedik kör végén, hogy ha kihagyja, rajtuk megy el a győzelem. Nem tette. De végül ez sem számított, mert a katalánok utolsó lövője, Ludovic Fabregas sem rontott (37–35)!



A Barcelona összehozta az eddig példa nélkülit: a final four-rendszerben megvédte a címét! Az immár 11-szeres rekordgyőztesnek 2000 óta először jött össze az ismétlés – akkor egyébként sorozatban öt BL-sikerig jutottak.

Ezúttal nehéz elképzelni hasonlóan nagy sorozatot.

De tegnap még a duplázást is az volt.

FÉRFI KÉZILABDA

BAJNOKOK LIGÁJA

Négyes döntő (Köln)

Döntő

Barcelona–Kielce (14–13, 28–28, 30–29, 32–32) – hétméteresekkel

Bronzmeccs

Telekom Veszprém–THW Kiel 35–37 (18–14, 34–34) – hétméteresekkel

Az elődöntőben

THW Kiel (német)–Barcelona (spanyol) 30–34 (18–19)

Telekom Veszprém–Kielce (lengyel) 35–37 (18–16)

(Borítókép: A Barcelona csapata. Fotó: Marius Becker / picture alliance / Getty Images)