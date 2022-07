Háfra Noémit kölcsönadja a Győri Audi ETO

Noémi elmúlt szezonjai nem úgy sikerültek, ahogy azt ő vagy bárki más elképzelte volna. Abban minden érintett fél egyetértett, hogy a játékosnak a legnagyobb segítség az, ha minél több időt tud pályán tölteni. Noémi fejlődését szem előtt tartva szeretnénk, ha újra régi formájában tudna játszani, ezért is járultunk hozzá ahhoz, hogy ideiglenesen csapatot váltson

– idézte Görbicz Anita elnököt a legutóbbi kiírásban bajnok, Magyar Kupa- és Bajnokok Ligája-ezüstérmes győri együttes honlapja.

A kölcsönadásról szóló hírben a klub hangsúlyozta, hogy a dán bajnokság jelenleg az egyik legerősebb Európában, ráadásul az Odense színeiben Háfra a BL-ben is szerepelhet, és mivel a dán együttesben többen is kiestek a posztjáról, várhatóan sok játéklehetőséget kap majd.

A 23 éves kézilabdázó optimistán nyilatkozott a rá váró dániai évről a Győri Audi ETO honlapján.

Több megkeresés, érdeklődés is érkezett, ami egy ilyen szezon után különösen örömteli volt. Döntésem több okból is a dán Odense Handbold csapatának kedvezett. Egyrészt nagyon közel áll hozzám a skandináv mentalitás, és szeretnék még többet megtudni arról a mindennapi felszabadult és pozitív életszemléletről és kézilabdáról, amit a játékosok képviselnek ebben a régióban, valamint biztos vagyok benne, hogy taktikailag és fizikailag is sokat fogok fejlődni a dán kézilabda-kultúrában