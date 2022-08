Jól indulhat az idény, nemzetközi kupasiker kapujában a Telekom Veszprém

A négyszeres győztes Veszprém hatodszor szerepel a SEHA-ligában, amelynek négyes döntőjét szeptember 2-4-én Zadarban rendezik. A magyar csapat az elődöntőben az északmacedón Eurofarm Peliszter és a fehérorosz Meskov Breszt mérkőzésének győztesével találkozik – írta a Magyar Távirati Iroda.



A regionális nemzetközi liga vezetősége március 8-án az ukrajnai háború miatt, mindössze öt mérkőzés után határozatlan ideig felfüggesztette a küzdelmeket, majd július közepén úgy döntött, hogy a bajnokság a negyeddöntővel folytatódik.



Vasárnap este a hazai csapat keretéből Lukács Péter és Blaz Blagotinsek hiányzott kisebb sérülés miatt.



A nyáron igazolt légiósok közül az izlandi Bjarki Már Elísson, a fehérorosz Mikita Vajlupov és a szerb Dragan Pechmalbec is megszerezte első gólját új csapatában tétmérkőzésen az első öt percben. Látható volt, hogy a Veszprém a felkészülési időszaknak nagyjából a felénél tart, mert a védekezés egyelőre nem állt össze tökéletesen. Ezt kihasználva jól tartották magukat az eperjesiek. Mindkét együttes előnyben részesítette a gyors kézilabdát, így a megszokottnál több gól született a meccs első negyedében (10–8).



Az első negyedórát követően Momir Ilic vezetőedző teljes sorcserét hajtott végre, vagyis minden mezőnyjátékosát lehívta a pályáról. A játék képe nem változott, gyorsan játszott mindkét csapat, a vendégek a kapusuk lecserélésével sokszor alkalmazták a létszámfölényes támadást, és még a szünetben is látótávolságban voltak (18–15).



Mint az MTI tudósítása kiemeli, a játékvezetők nem fukarkodtak a kiállításokkal és a büntetőkkel, ezek legtöbbször a Tatrannak kedveztek, ennek ellenére a házigazdák egy 4-0-s sorozattal elléptek, és bár a védekezésük a második félidőben sem működött tökéletesen, Andreas Nilsson találataival magabiztosan őrizték előnyüket. A szlovákok a mérkőzés utolsó negyedében már nem tudták megszorítani ellenfelüket, az 55. percben már tíz gól volt a hátrányuk, és ez a különbség megmaradt a legvégéig.



A mezőny legeredményesebb játékosa a szlovák Marco Antl volt, aki mind a kilenc lövését gólra váltotta, de nyolcszor büntetőből volt eredményes. Csapattársai közül a bosnyák Marko Davidovic ötször talált be. Hazai részről Elísson hét, Nilsson hat, Pechmalbec öt gólt szerzett.



A két csapat 2005 óta 15. alkalommal találkozott egymással tétmérkőzésen, és mindannyiszor a bakonyiak nyertek – emlékeztetett az MTI.

FÉRFI KÉZILABDA

SEHA-LIGA, NEGYEDDÖNTŐ

Telekom Veszprém–Tatran Presov (szlovák) 35–25 (18–15)