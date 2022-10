Mellrák miatt kapott kemoterápiás kezelést az utóbbi hónapokban Tilinger Tamara egykori válogatott kézilabdázó. A sportolónő állapota most már javul, és lassan az edzéseket is újrakezdte.

A 33 éves volt kézilabdázó – aki 2021-ben fejezte be profi karrierjét – a feol.hu-nak interjúban beszélt a betegségéről. Azt mondta: márciusban vette észre, hogy egy körülbelül 2 centis csomó van a mellében, és azonnal orvoshoz fordult.

Az ezután készült szövettani vizsgálat eredménye igazolta, hogy baj van, ezért Svájcból hazaköltözött a szüleihez Magyarországra és megkezdte a kemoterápiás kezelést. Elmondása szerint az első kezelés után még semmit sem érzett, a második, harmadik és negyedik után viszont már nagyon rosszul volt.

Nem is magától a kemoterápiától voltam padlón, hanem a fehérvérsejt-növelő injekcióktól. A csontvelőre hat, ami akkora fájdalommal járt, hogy még engem is megfektetett. Meg sem bírtam mozdulni. A testvérem és édesanyám támogatásával tudtam csak járni. Ahogy véget ért ez az injekciós kúra, minden fájdalmam elmúlt

– fogalmazott Tilinger Tamara.

Hozzátette azt is: összesen 13 kemoterápiás kezelést kapott, és ezeknek köszönhetően már egy csatát nyert a betegséggel szemben, ugyanis a daganat már összezsugorodott fél centiméteresre.

A kontrollvizsgálat után mentem a sebészhez, aki a melleltávolító műtétet végzi, ő azt mondta, szinte már csak a helye látszódik az ultrahangfelvételeken. Hála Istennek, kinyírtuk!

– fogalmazott bizakodva a feol.hu-nak .

Tilinger Tamara emellett arról is beszélt, hogy most már nagyjából félúton jár a gyógyulásban. „A napokban vágattam le utoljára a hajam, most már nőhet kedvére. Elkezdtük a szuris utókezelést, ami megöli a megmaradt rákos sejteket is, emellett gátolja a kiújulást. Ebből 12-t kapok” – mondta, hozzátéve, hogy a

a műtétek után valószínűleg jövő nyárra tudhatja le a rák elleni küzdelmét.

A mellrák az egyik leggyakoribb és legveszélyesebb betegség a nőkre nézve, és pont néhány napja volt a mellrák elleni küzdelem világnapja.

Ha időben felismerik, a betegség körülbelül 90 százalékos valószínűséggel gyógyítható. A WHO célja az, hogy 2040-ig 2,5 százalékkal csökkenjen a mellrák által okozott halálesetek aránya, amivel 2,5 millió nő élete lenne megmenthető.