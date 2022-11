Győzelemmel búcsúzott a magyar női kézilabda-válogatott az Európa-bajnokságtól

Golovin Vlagyimir együttese azzal a tudattal lépett pályára a társházigazda Szlovénia ellen, hogy biztosan az utolsó helyen végez középdöntős csoportjában. Ellenfelünk viszont egy győzelem esetén még bizakodhatott, hogy akár az elődöntőbe is bejuthat.

Szlovén góllal kezdődött a találkozó, három perc alatt négy gólt kaptak a mieink, mindemellett csak kettőt szereztek. A nyolcadik percben sikerült az egyenlítés, előbb Klujber Katrin, majd Győri-Lukács Viktória volt eredményes.

A kezdeti nagy rohanás után mindkét csapat több hibával játszott, fej fej mellett estek a gólok, a 14. percben Márton Gréta találatával először a vezetést is megszereztük. A magyar védelem ezekben a pillanatokban jól muzsikált, többek között ennek is volt köszönhető, hogy a 20. minutumban már két góllal léptünk meg.

A félidő hajrája a szlovéneknek sikerült jobban, végül 14–14-es döntetlennel mehettek a szünetre a csapatok.

A második játékrész magyar góllal indult, az iram pörgős volt, a 39. percben visszavették a vezetést a szlovének, de azon nyomban sikerült fordítanunk, sőt ismét kétgólosra növelni az előnyt. Klujber remekelt, Kuczora Csenge hetesével pedig már 23–20-ra vezettünk.

Szikora Melinda és Janurik Kinga is fontos védéseket mutatott be, Vámos Petra találatával pedig már néggyel is megléptünk. Tíz perccel a vége előtt 26–22 állt az eredményjelzőn, és bár a szlovének mindent megtettek a szoros végjátékért, a Golovin-csapat végül megérdemelten, 29–25-re nyert.

A válogatott a csoportkörben Svájcot legyőzte, Horvátországtól és Norvégiától vereséget szenvedett. A középdöntőben előbb a dánok, majd a svédek nyertek a mieink ellen, a becsületpontokat pedig Szlovénia ellen sikerült megszerezni.

Mindez azt jelenti, hogy két ponttal zártuk a csoportkört, ez pedig a nemzeti együttes második legrosszabb szereplése az Európa-bajnokságok történetében.

NŐI KÉZILABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

KÖZÉPDÖNTŐ, 3. FORDULÓ

Magyarország–Szlovénia 29–25 (14–14)

Később:

18.00: Horvátország–Svédország

20.30: Norvégia–Dánia

(Borítókép: Füzi-Tóvizi Petra és a szlovén Barbara Lazovic a női kézilabda Európa-bajnokság Magyarország–Szlovénia-mérkőzésen a ljubljanai Stozice Arénában 2022. november 16-án. Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI)