Magyarország visszalép a 2024-es női kézilabda-Eb rendezésétől

A 2024-es kontinensviadal rendezését Magyarország Ausztriával és Svájccal közösen nyerte el, ám csütörtökön Gulyás Gergely megerősítette, hogy visszalépünk.

Ugyanerről beszélt korábban a Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté, aki 2015-ben lett az MKSZ elnöke. A Nemzeti Sportnak adott interjújában elmondta, a kézilabda-Eb ezekben az időkben luxuscikknek számít.

Igen, létező forgatókönyv [hogy Magyarország részben vagy egészében visszalép az Eb-rendezéstől], mert az nem helyes, hogy Magyarország milliárdokat költ el a 2024-es Eb-re, és ennek kiadásai már most is jelentkeznek, miközben sok ezer gyermek és utánpótlás-versenyző veszíti el hosszú hónapokra a sportolási lehetőségét a magas energiaárak miatt. Számos egyesület nem tudja kigazdálkodni a rezsiköltségeket, így a csarnokaikat vagy tornatermeiket egyszerűen bezárják. A kettő nem fér meg egymás mellett, a kézilabda-Eb ezekben az időkben luxuscikk. Tudomásul kell vennünk, hogy amikor a 2024-es női tornát megpályáztuk és elnyertük, még nem volt sem háború, sem szankciók, sem energiaválság, és nem voltak az ebből eredő pénzügyi nehézségek sem. De azóta lettek, szóval dönteni kellett, és inkább a fiatalok tömeges sportolását választottuk. Ennek érdekében elvi megállapodást kötöttünk a kormánnyal, hogy az Eb költségeiből megtakarított pénz egy részét az idén és jövőre is a kis klubok működésére fordítjuk, valamelyest biztosítva ezzel rengeteg gyerek sportolási lehetőségét. A részletek még nyitottak, de ebbe az irányba megyünk