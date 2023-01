Két másodperccel a vége előtt született góllal kapott ki a Győri ETO a BL-ben

A vendégek keretéből Kari Brattset, Veronica Kristiansen és Rü Unhi hiányzott.

Nagy lendülettel kezdtek a franciák, többször is hibázásra kényszerítették ellenfelüket, akik a 17. percben, 8–4-es hátrányban kértek először időt. Az ETO hét percen keresztül nem talált be, és a 19. percig csak Ana Gros volt eredményes az ötszörös BL-győztesnél. A Metz 9-4-es vezetése után 7–2-es sorozatot produkált az egyre összeszedettebben kézilabdázó vendégcsapat, amely kilenc perc alatt egyenlített, és a szünetben is döntetlen volt az állás – írta az MTI.

A második félidő elején egy 4–0-s sorozattal megint ellépett a Metz, amely ismét kihasználta ellenfele hibáit, de ezúttal sokkal gyorsabban tudtak reagálni a győriek, és egy 4–1-es széria végén 20–20 volt az állás. A folytatásban is hullámzó volt a játék és az eredmény alakulása, előbb a Metz lőtt egymás után hármat, majd a Győr. Száz másodperccel a vége előtt a házigazdák büntetőből egyenlítettek, majd Győri-Lukács Viktória is betalált. A Metz ismét kapott egy hétméterest, melyet értékesített, ezután a magyar csapat a győzelemért támadott, ám Stine Oftedal eladta a labdát, így Chloe Valentini két másodperccel a vége előtt megszerezte a győztes gólt a franciáknak.

A vendégeknél Ana Gros tíz, Győri-Lukács Viktória és Stine Oftedal öt-öt gólt lőtt, Sandra Toft 16 védéssel zárt. A hazaiaknál Bruna de Paula – aki nyártól a Győr játékosa lesz – és Kristina Jörgensen hat-hat alkalommal talált be, Hatadou Sako pedig 11 védést mutatott be.

A két csapat 11. egymás elleni BL-meccsén nyolc győri siker mellett harmadszor győzött a Metz.

A kilenc győzelemmel és három vereséggel álló győriek legközelebb február 5-én a török Kastamonu Belediyesi GSK otthonában lépnek pályára a BL csoportkörében – tudósított a Magyar Távirati Iroda.

KÉZILABDA

NŐI BAJNOKOK LIGÁJA

B CSOPORT, 12. FORDULÓ

Metz HB (francia)–Győri Audi ETO KC 29–28 (13–13)