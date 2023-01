A magyar válogatott kapitánya aludt a sorsdöntő meccs alatt

Mint arról beszámoltunk, a magyar válogatott az előzetes célokat elérte – sőt, talán túl is szárnyalta – azzal, hogy bejutott a negyeddöntőbe a svéd–lengyel közös rendezésű férfi kézilabda-világbajnokságon. A mieink sorsáról azonban nem a Zöld-foki-szigetek elleni saját meccs, hanem a svéd–portugál találkozó volt hivatott dönteni. Pontosabban az kellett, hogy az előzetesen tartalékosnak ígért házigazda mindenképpen legyűrje az ibériai válogatottat.

Ez végül két góllal, 32–30-ra sikerült is a svédeknek, így pedig a magyar csapat megőrizte második, továbbjutó helyét a középdöntős II-es csoportban. Mint kiderült, a találkozóról teljesen lemaradt válogatottunk szövetségi kapitánya, aki inkább elment aludni, mint hogy valami olyanon izguljon, amire nincs ráhatása.

„Csak próbáltam!” – felelte Chema Rodríguez szövetségi kapitány a Nemzeti Sport újságírójának azon kérdésére, valóban végigaludta-e a svédek és a portugálok összecsapását. – „Viszont valóban nem néztem a meccset, a végeredményt is úgy tudtam meg, hogy az erőnléti edzőnk, Tord bejött a szobámba, és közölte, hogy ott vagyunk a negyeddöntőben. Éppen elég feszültséget okoztak eddig a vébén a saját meccseink, nem akartam még most is ezen stresszelni.”

A magyar férfi kézilabda-válogatott ezzel kijutott az olimpiai selejtezőre is. A magyarok a csoportkört és a középdöntőt is két győzelemmel és egy vereséggel zárták, az pedig hétfőn dől el, hogy a szerdai, stockholmi negyeddöntőben Dániával vagy Egyiptommal találkoznak.

A nemzetközi szövetség (IHF) olimpiai kvalifikációs tornáit 2024. március 11–17. között rendezik, mindhárom helyszínen négy csapat szerepel, amelyek közül az első két-két helyezett jut ki a jövő nyári párizsi ötkarikás játékokra.

(Borítókép: Chema Rodríguez 2023. január 18-án. Fotó: Kovács Tamás / MTI)